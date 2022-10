Rennes – OL : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Rennes accueille l’OL à l’occasion de la onzième journée de Ligue 1 Uber Eats. Les deux clubs se retrouvent au Roazhon Park ce dimanche sous le regard de Stéphanie Frappart. Alors, à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Rennes – OL ?

Cette semaine, l’Olympique Lyonnais a connu des changements. L’entraîneur Peter Bosz a été remercié à la suite d’un cinquième match sans victoire (quatre défaites et un nul).

Désormais, l’ancien champion du monde Laurent Blanc prend la relève et met déjà en place une nouvelle dynamique. Les Gones, neuvièmes avec 14 points, vont tout faire pour remonter dans le classement. Toutefois, ils vont affronter ce dimanche Rennes, sixième avec 18 points. L’équipe bretonne enchaîne les bons résultats, aussi bien en championnat qu’en Ligue Europa. Alors, à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Rennes – OL ?

Ce dimanche 16 octobre à 15 heures, la chaîne Le Pass Ligue 1 diffuse en direct le match Rennes – OL.

