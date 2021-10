France-Espagne: petit pont, dribble... l'action de classe de Dubois

Léo Dubois a signé son entrée en jeu par un joli petit pont sur Mikel Merino, dimanche lors de la finale de la Ligue des nations entre la France et l’Espagne (2-1).

Une part d’irréel flottait dans l’air milanais, dimanche à l’occasion de la finale de la Ligue des nations entre la France et l’Espagne (2-1). Longtemps accroché, le match a basculé dans la folie entre la barre de Théo Hernandez (63e), le but de Mikel Oyarzabal (64e), l’égalisation somptueuse de Karim Benzema (66e), puis le but polémique de Kylian Mbappé (80e).

>> Ligue des nations: revivez France-Espagne (2-1)

Léo Dubois s’est aussi offert un instant de grâce lors d’une belle séquence de l’équipe de France. Tout est parti d’un long ballon d’Upamecano dans sa direction (86e). Trop court pour le contester à Marcos Alonso, le Lyonnais l’a finalement récupéré après une belle talonnade d’Antoine Griezmann. L’ancien Nantais a joué la sécurité en remisant derrière vers Paul Pogba, qui a trouvé Jules Koundé en une touche avant que ce dernier ne retrouve Dubois dans un beau jeu à trois. La magie a opéré à ce moment avec une accélération de Dubois, glissant le ballon entre les jambes de Mikel Merino, entré en jeu quelques instants plus tôt.

Léo Dubois (27 ans) a poursuivi sa course jusqu’à obtenir un bon coup franc à l’entrée de la surface adverse après un dribble sur Aymeric Laporte, qui arrêtera le Lyonnais par une faute. Le coup franc n’a rien donné mais Dubois s’est offert un petit moment de légèreté. Il a ensuite participé à consolider la défense face au siège espagnol. Dubois était entré en jeu à la 80e minute de jeu à la place de Benjamin Pavard, qu’il avait déjà remplacé en toute fin de match lors de la demi-finale face à la Belgique (3-2).

En septembre, il avait participé aux trois matchs de l’équipe de France en raison de l’absence de Pavard, mais aussi de la suspension de Jules Koundé, expulsé face à la Bosnie-Herzégovine. Un temps de jeu conséquent pour le joueur après un Euro 2021 très frustrant où il n’a compté aucune minute de jeu et a même dû s’asseoir à deux reprises en tribunes. Il avait aussi été devancé par Koundé dans la hiérarchie à droite. Dimanche, il a partagé la joie du titre en Ligue des nations sur les réseaux sociaux. Un trophée fêté avec Jordan Veretout, son ancien partenaire à Nantes, mais aussi Théo Hernandez.