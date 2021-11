Rennes-OL: le bel hommage de Genesio à Aulas, "le meilleur président d'Europe"

Avant de retrouver l'OL dimanche avec Rennes, en clôture de la 13e journée de Ligue 1, Bruno Genesio s'est montré extrêmement élogieux à l'égard de Jean-Michel Aulas, son ancien président.

"Est-ce que ce sera un match particulier pour moi? Oui et non..." Un peu plus oui que non, tout de même. Ancien joueur (1983-1995) et entraîneur de l'OL (de 2015 à 2019 après avoir dirigé la réserve et été adjoint de l'équipe première), Bruno Genesio va retrouver son ancien club dimanche soir en clôture de la 13e journée de Ligue 1 (20h45). Désormais sur le banc du Stade Rennais, il assure avoir tourné cette page très importante de sa vie et de sa carrière. Sans regrets.

"De très bons moments à Lyon"

"J’ai digéré, je suis parti en Chine pendant un an et demi (au Beijing Guoan) donc j’ai eu le temps de digérer. Je suis dans le projet rennais, c’est le plus important. Je n’oublie pas toutes mes années lyonnaises, je ne les oublierai jamais. J’ai vécu de très bons moments. On parle souvent des mauvais moments, mais j’ai vécu plus de très bons moments que de mauvais. Sportivement et humainement", a-t-il expliqué ce vendredi en conférence de presse.

Après son passage en Chine, Genesio a fait son retour en Ligue 1 en mars dernier pour prendre la suite de Julien Stéphan sur le banc rennais. Avec lui, les Bretons ont bouclé le championnat à la sixième place, synonyme de qualification pour la nouvelle Ligue Europa Conférence. Ils sont aujourd'hui leaders de leur groupe dans cette compétition et pointent au sixième rang en Ligue 1, avec le même nombre de points (19) que les Lyonnais.

"Aulas a construit un club"

"Maintenant je suis pleinement concerné sur le Stade Rennais. Je me sens très bien dans ce club, ce projet, cette ville. Et ce qui m’importe c’est de continuer à avancer avec cette équipe. Ce sont les opportunités qui ont fait que je suis parti très loin. Je retourne à Lyon régulièrement, j’ai toute ma famille, tous mes amis là-bas", a-t-il poursuivi, avant de rendre un très bel hommage à Jean-Michel Aulas.

"Lyon a certainement le meilleur président de toute l'Europe, a-t-il affirmé. Il a construit un club, il est à l'origine de l'ascension de Lyon depuis les trente dernières années. Celui qui passera après devra être très bon. Peut-être que Tony (Parker) a des qualités, je ne le connais pas donc je ne peux pas juger."