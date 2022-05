Rennes-OM: un spectateur est mort d'un malaise au Roazhon Park

Selon une information de Ouest-France, un supporter du Stade Rennais, âgé de 78 ans, est décédé ce samedi devant l'entrée du Roazhon Park. L'homme se rendait à la rencontre de Ligue 1 entre son équipe et l'OM.

Un supporter est décédé ce samedi soir en marge de la belle victoire du Stade rennais face à l'OM (2-0) lors de la 37e journée de Ligue 1. L'homme de 78 ans, qui se rendait au Roazhon Park, a été victime d'un malaise devant l'entrée du stade et n'a pas pu être réanimé, comme l'indique Ouest-France.

Le supporter est décédé sur place

"On l’a vu tomber par terre. Au début, personne n’est venu à son aide. Et c’est en ne le voyant plus bouger que des gens se sont inquiétés. Mais il ne respirait déjà plus", a raconté une supportrice de l'OM, témoin de la scène, qui s'est déroulée dans la zone réservée aux fans marseillais, aux alentours de 19h30.

Des premiers gestes ont été prodigués par une supportrice de l'OM puis par des CRS, tous formés aux premiers secours à effectuer. Les secouristes de la SNRM, présents dans le stade, ont été prévenus par des policiers et ont aussi tenté de prendre en charge l'homme qui s'était écroulé quelques minutes plus tôt.

Le journal rapporte également que si deux équipes de Samu se sont rendues sur places, elles ont eu du mal à intervenir sur zone en raison des bouchons à l'entrée du parking. S'ils ont réussi à intervenir, ils n'ont pas pu sauver non plus ce supporter rennais, qui est décédé sur place.