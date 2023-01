Rennes-PSG: la drôle de demande de Genesio à Galtier avant le match

Pour la réception du PSG en clôture de la 19e journée de Ligue 1, Bruno Genesio ne pourra pas compter sur Martin Terrier et Benjamin Bourigeaud. Afin d’équilibrer les forces, le coach de Rennes a adressé une demande particulière à Christophe Galtier, non sans humour.

Avant la réception du PSG, le Stade Rennais connaît une période de moins bien. Après une belle série de 20 matchs sans défaite entre le 31 août et le 22 décembre, les Bretons restent sur deux victoires et deux revers sur les quatre derniers matchs, dont le dernier face à Clermont mercredi (2-1).

Ce dimanche au Roazhon Park, Bruno Genesio sera d’ailleurs privé de Martin Terrier, blessé jusqu’à la fin de la saison, mais aussi de Benjamin Bourigeaud, suspendu. Tout le contraire des Parisiens, qui pourront compter sur leur trio d’attaque Messi-Neymar-Mbappé pour la première fois depuis la Coupe du monde.

Un grand respect entre les deux hommes

Afin d’équilibrer les forces entre les deux formations, l’entraîneur rennais a fait une proposition pour le moins originale à son homologue. “Si Galette (Galtier, ndlr) est fair-play, comme on a deux joueurs importants qui sont absents, il devrait se priver de deux joueurs importants. C’est ce qu’il va faire je pense”, a-t-il plaisanté en conférence de presse.

Le technicien de 56 ans s’est montré très élogieux envers l’ancien Stéphanois, avec qui il entretient “une bonne relation” sur et en dehors du terrain. “J’ai beaucoup de respect pour son parcours. C’est pour moi le meilleur entraîneur français sur la durée, sur ce qu’il a fait à Saint-Étienne, à Lille et ce qu’il est en train de faire avec le PSG. C’est quelqu’un avec qui je m’entends bien en dehors de l’aspect professionnel.”

Trois titres en tant que numéro un

L’ancien entraîneur de l’OL a également remarqué de nombreuses similitudes entre les deux hommes, notamment à propos de leur carrière sur le banc. “On a été adjoints, même si lui a beaucoup plus d’expérience que moi parce qu’il a commencé beaucoup plus tôt au très haut niveau, rappelle Genesio. Il est passé numéro un dans le club où il avait déjà été adjoint avec Alain (Perrin). Il a grandi petit à petit, de par les expériences et les résultats qu’il a eu. Dans chaque club où il est allé, il a rempli les objectifs de départ et même mieux.”

Depuis ses débuts en tant que numéro un sur un banc, Christophe Galtier a remporté une Coupe de la Ligue avec les Verts (2013), un championnat de France avec Lille (2021) et le Trophée des champions avec le PSG en début de saison face à Nantes, contre qui il avait perdu la finale de la Coupe de France la saison passée en tant qu’entraîneur de l’OGC Nice.