PSG: les retrouvailles entre Mbappé et Messi se sont bien passées

Le retour à l'entraînement de Kylian Mbappé avec le PSG s'est accompagné de retrouvailles avec Lionel Messi, qu'il n'avait pas croisé depuis la finale de la Coupe du monde au Qatar.

Après dix jours de congés, Kylian Mbappé a fait ce jeudi 12 janvier son retour à l'entraînement avec le Paris Saint-Germain. L'attaquant français a surtout croisé Lionel Messi pour la première fois depuis la victoire de l'Argentine en finale de la Coupe du monde au Qatar contre les Bleus (3-3, 4-2 aux tirs au but). Ces retrouvailles se sont bien passées, selon les indiscrétions du Parisien, qui parle d'une étreinte "chaleureuse" dans le vestiaire du Camp des Loges.

Mais contrairement aux premières foulées de Kylian Mbappé sur le terrain d'entraînement du PSG, aucune image des salutations entre les deux stars n'a été diffusée sur les réseaux sociaux.

Mbappé avait félicité Messi après la finale

Ces retrouvailles étaient attendues. Elles suscitaient surtout beaucoup d'interrogations sur la façon dont le Français allait réagir après les célébrations moqueuses du gardien argentin Emiliano Martinez réalisées en présence de Lionel Messi. "Les célébrations, ce n’est pas mon problème", avait toutefois commenté Kylian Mbappé le 29 décembre, juste après avoir repris la compétition avec le PSG. "Je ne perds pas d'énergie dans des choses aussi futiles, l'important pour moi c'est de donner le meilleur de moi-même pour mon club, et on va attendre que Leo (Messi) revienne pour continuer à marquer et gagner des matchs", avait-il ajouté, laissant alors déjà entendre qu'il n'avait rien à reprocher à son coéquipier.

"J'ai discuté avec lui après le match, je l'ai félicité, avait aussi révélé Kylian Mbappé. C'était la quête d'une vie pour lui, pour moi aussi, mais j'ai échoué, donc il faut toujours rester beau joueur".

Kylian Mbappé était encore en vacances lorsque Lionel Messi a repris l'entraînement avec le club de la capitale, le 4 janvier. À cette occasion, les joueurs et les membres du staff avaient organisé une haie d'honneur pour le nouveau champion du monde.