Rennes-PSG: discussion entre Genesio et Marquinhos après le penalty litigieux

La fin de la première période entre le Stade Rennais et le PSG a été marquée par le penalty sifflé en faveur des Parisiens et les contestations rennaises.

Après visionnage de l’assistance vidéo, Rudy Buquet, arbitre de la rencontre entre Rennes et Paris ce dimanche soir, a décidé d’accorder un penalty au PSG en toute fin de première mi-temps. Le fautif s’appelle Nayef Aguerd, entré en contact avec Layvin Kurzawa sur une reprise du latéral gauche parisien.

Aguerd et Kurzawa © Capture d'écran Canal+

La chaussette de Kurzawa après le tacle d'Aguerd © Capture d'écran Canam +

"Sur l’action, pour moi il défend, a réagi Damien Da Silva au micro de Canal + à la mi-temps. Il a le pied en avant mais si on ne peut plus essayer de contrer l’attaquant qui va tirer, c’est compliqué de défendre. Il faut arrêter. Et si on va voir la vidéo à chaque fois, c’est sûr qu’il y aura un petit truc."

Marquinhos interpelle Genesio

Après l’ouverture du score de Neymar, qui a transformé le pénalty, les acteurs sont rentrés au vestiaire. L’occasion d’observer un échange entre Bruno Genesio, l’entraîneur rennais, et Marquinhos. Le capitaine parisien, qui attendait en haut des escaliers tout près de son vestiaire, a interpellé lui-même Genesio.

Marquinhos © Capture d'écran Canal+

L'échange entre Marquinhos et Genesio © Capture d'écran Canal+

Les deux hommes ont échangé quelques phrases avant que l’on distingue les mots de Bruno Genesio. "Allez voir la VAR", a demandé le coach rennais, sans que l’on sache s’il faisait référence au penalty ou à une autre action litigieuse. Sur RMC, Lionel Charbonnier a lui donné raison à l’arbitre: "Pour moi, le geste défensif n’est pas maitrisé. Il y a plein d’interprétations malgré la VAR." Le débat reste ouvert.