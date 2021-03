Rennes: Stéphan a le "coeur gros" après son départ

Julien Stéphan est revenu le choix de démissionner du poste d'entraîneur de Rennes, ce mardi dans un communiqué transmis à la presse. Le technicien confie avoir le "coeur gros" de quitter le club qu'il a mené vers le titre en Coupe de France.

Julien Stéphan est sorti de son silence par le biais d'un communiqué transmis à la presse, ce mardi au lendemain de sa démission du poste d'entraîneur de Rennes. Embourbé dans une crise de résultats (1 victoire lors des dix derniers matchs), le technicien a préféré se retirer pour donner un électrochoc au groupe, toujours en course pour une qualification européenne (9e à 3 points de 5e place). Si sa décision a été "réfléchie", selon Nicolas Holveck, président, elle laisse un sentiment très lourd dans l'esprit du technicien de 40 ans, dont neuf passés au club des U19 jusqu'à l'équipe professionnelle où il était en poste depuis décembre 2018.

"Le sentiment d'avoir toujours donné le meilleur pour le bien du club"

"L’analyse de la situation, après notre défaite contre Nice (1-2), m’a conduit à présenter ma démission à mes dirigeants ce week-end, explique-t-il. Je quitte le Stade Rennais le cœur gros mais avec le sentiment d’avoir toujours donné le meilleur de moi-même pour le bien du club."

Il détaille ensuite les raisons de son départ. "Cette décision, difficile à prendre, est mûrement réfléchie, poursuit-il. J’estime avoir fait tout mon possible, ces dernières semaines, pour sortir l’équipe de la spirale négative qui était la sienne depuis le début de l’année et que rien ne laissait présager après une première partie de saison prometteuse, puisque Rennes comptait 33 points à la fin de la phase aller. J’espère de tout cœur qu’avec un autre discours et une autre méthode, les joueurs renoueront avec des résultats plus conformes à leur niveau."

"Si mon passage au Stade Rennais ne se termine pas comme je l'aurais souhaité, je quitte le club avec le sentiment d'avoir toujours fait le maximum, poursuit-il. Que ce soit en tant que formateur ou entraîneur des pros, j'ai passé neuf saisons inoubliables dans le club de la ville où je suis né."

"Un immense merci" aux supporters

L'entraîneur en a profité pour remercier la famille Pinault, propriétaire du club. Il adresse aussi ses "sincères remerciements" au président Nicolas Holveck et au directeur sportif Florian Maurice, aux salariés dont il connaît "l'attachement et l'implication dans leur mission", aux membres du staff "dont la compétence, la rigueur et la loyauté méritent d'être soulignées", et à ses joueurs.

Stéphan exprime enfin un "immense merci" aux supporters rennais qui, "en toutes circonstances", ont été "formidables", dit-il. "Nous avons partagé des émotions uniques, qui me resteront gravées à jamais", conclut-il.

Sous ses ordres, Rennes a remporté la Coupe de France en avril 2019 en s'imposant face au PSG en finale (2-2, 6 tab 5), le premier trophée du club depuis 1971. Il l'a aussi qualifié poir la première fois de son histoire en Ligue des champions. Sous ses ordres, Rennes a aussi signé le meilleur parcours de son histoire en Ligue Europa conclu par une élimination face à Arsenal en 8es de finale.