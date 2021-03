Rennes: Holveck et Maurice répondent aux pistes Genesio et Gourvennec

Après la démission de Julien Stéphan, Nicolas Holveck, président de Rennes, et Florian Maurice, directeur sportif, se sont montrés très discrets sur la recherche d'un successeur alors que les noms de Bruno Genesio et Jocelyn Gourvennec sont murmurés.

Depuis ce lundi matin, les téléphones de Nicolas Holveck et Florian Maurice sont en surchauffe. L'annonce de la démission de Julien Stéphan de son poste d'entraîneur aiguise les appétits des prétendants. "Quand un entraîneur part, vous recevez une montagne de propositions", confie le président en conférence de presse. Florian Maurice, lui, a "reçu 70 textos et propositions d'entraîneurs".

Mais les deux hommes veulent se donner le temps de trouver un successeur à celui qui a marqué l'histoire du club. "Le long terme, c'est le prochain match", a ajouté Holveck en référence au déplacement à Lyon, mercredi (19h, 28e journée de Ligue 1). Philippe Bizeul, ancien adjoint de Stéphan, sera sur le banc face au club où il évoluait encore la saison dernière. Sans savoir combien de temps il poursuivra cet intérim. Le duo Holveck-Maurice planche sur le sujet mais ne ve pas se précipiter

Maurice reconnaît à demi-mots que Genesio correspond au profil

"Je préfère faire mes choix et ne pas attendre que des gens se proposent, explique Holveck. On y travaille mais la décision est toute récente. La priorité absolue, c'est le match qui arrive, chaque match vaut très cher. Entre la 5e et la 9e place, c'est extrêmement serré et notre seul préoccupation, c'est Philippe (Bizeul, ndlr) et le groupe. L'objectif est de prendre la meilleure décision et il n'est pas évident que celles qui soient prises dans l'urgence soient les meilleures."

"Il faut qu'on avance pas à pas, poursuit Maurice. Il faut qu'on soit calme, sans prendre de décision hâtive. On a un match très important à Lyon, notamment sur un plan personnel. Derrière, on va travailler avec Nicolas pour trouver la meilleure solution. C'est quelqu'un qui rentrera dans le projet du Stade Rennais, qui sera capable de développer du jeu, des joueurs, de faire confiance à des joueurs issus du centre de formation." "Ce qu'a fait Genesio à Lyon?", lui a fait remarquer un journaliste. "Entre autres, oui, il a été capable de faire ça", a répondu Maurice qui a bien connu l'ancien technicien dans le Rhône.

Holveck ne s'attarde pas sur la piste Gourvennec

Nicolas Holveck s'est moins attardé sur une allusion à Jocelyn Gourvennec, ancien joueur de Rennes reconverti comme entraîneur mais libre depuis la fin de son aventure avec Guingamp. Les origines bretonnes de l'ancien meneur de jeu ne seront pas un critère. "Le plus important va être de trouver le coach qui entre dans le projet, a-t-il rappelé. Si on se limite à l'origine, ça va être compliqué. Je ne pense pas que ce soit le détail le plus important. Et des discussions que j'ai pu avoir avec l'actionnaire, ce n'est pas une priorité." Une chose est sûre, le nouvel arrivant devra s'intégrer dans le trio qu'il composera avec Holveck et Maurice.