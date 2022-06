Rennes: un nouveau centre d’entraînement pour 2025

Le Stade rennais a présenté ce vendredi un vaste plan de rénovation de son centre d'entraînement pour accompagner son développement sportif, malgré les inquiétudes d'associations et d'élus écologistes.

Un nouvel argument pour attirer des joueurs à Rennes arrive avec ce nouveau centre d'entraînement. Les travaux doivent débuter à l'automne et s'achever en 2025, pour un budget évalué pour l'instant à 35 millions d'euros, mais susceptible d'augmenter compte tenu du renchérissement des matériaux. Le projet est à l'étude depuis plusieurs années, mais face à l'opposition de riverains et de défenseurs de l'environnement dénonçant une artificialisation d'espaces naturels, le club a dû revoir ses ambitions à la baisse.

"On ne peut pas se permettre d'attendre si on veut rester compétitifs", a expliqué Olivier Cloarec, président du club, lors d'une conférence de presse, tout en mettant l'accent sur un projet éco-responsable.

Pour séduire les bons joueurs, que ce soit les jeunes pousses au centre d'entraînement ou les professionnels, le tour des installations est toujours un moment important. Le club, 4e de Ligue 1 la saison passée et qualifié pour la prochaine Ligue Europa, est actuellement à l'étroit sur le site de la Piverdière, à 1 km à vol d'oiseau du Roazhon Park. Et, faute de place, le centre de formation est installé aux portes du stade.

Le projet de rénovation prévoit de tout regrouper à la Piverdière, avec trois bâtiments neufs d'un total de 9.000 m2 dédiés aux professionnels, à l'administration et au centre de formation. "On est près de 230 salariés, il faut de l'espace", a fait valoir M. Cloarec. Le passage de 11 à 15 hectares permettra d'installer deux terrains supplémentaires: un en synthétique et un autre réduit pour l'entraînement des gardiens. Des pelouses hybrides sur les terrains existants permettront aussi de les utiliser davantage.