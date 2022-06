Violences dans les stades: l’appel du maire de Saint-Etienne pour mettre fin au problème

Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne, souhaite travailler, avec l’ensemble de ses homologues qui ont un club en Ligue 1 ou en Ligue 2, à la rédaction de "propositions concrètes" pour mettre fin à la violence dans les stades.

Pour Gaël Perdriau, il est temps d’agir. Ce vendredi, le maire (Les Républicains) de Saint-Etienne, également président de Saint-Etienne Métropole, a lancé un appel à l’ensemble des maires et présidents d’agglomération dont le club est en Ligue 1 ou en Ligue 2 dans le but de réfléchir ensemble à une manière de mettre fin à la violence dans les stades.

"J'ai pris l'initiative de proposer au président de l'Association des maires de France et son homologue de France urbaine de travailler, au sein des deux associations, à la rédaction d'un livre blanc de propositions concrètes, détaille l’élu dans un communiqué. Bien entendu, j'ai étendu cette démarche aux instances gérant le football que ce soit la Fédération française de football ou la Ligue du football professionnel sans oublier l'Association nationale des supporters, (...) tout ceci placé sous l'autorité de l'Etat afin d'assurer une coordination avec l'ensemble des acteurs."

Une saison émaillée par de très nombreux incidents dans les stades

Envahissement de terrain et affrontement entre supporters azuréens et joueurs marseillais lors de Nice-OM en début de saison, bagarre entre ultras parisiens et lyonnais à l’occasion du 32e de finale de Coupe de France entre le Paris FC et l’OL, jet de bouteille sur Dimitri Payet pendant OL-OM, heurts en tribunes lors d’Angers-OM ou de Lens-Lille… Cette saison, de très nombreux incidents ont éclaté dans les stades hexagonaux.

Dernier épisode en date, le barrage retour opposant l’ASSE et l’AJ Auxerre fin mai à Geoffroy-Guichard. Ce jeudi, la LFP a infligé aux Stéphanois six points de pénalité (dont trois avec sursis) et six matchs à huis clos (deux avec sursis) pour démarrer la prochaine saison en Ligue 2 après les très graves incidents survenus à la fin de la rencontre.