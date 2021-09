Résultats, jeu, Neymar… Rothen trouve que le PSG "progresse"

Dans l'émission Rothen s'enflamme vendredi sur RMC, Jérome Rothen a défendu le PSG et voit dans ses derniers matchs des axes de progression.

"Je pense que le PSG progresse." Dans 'Rothen s'enflamme', Jerome Rothen a tenu à défendre le bon bilan du PSG en Ligue 1. "C’est un parcours sans faute en championnat. Certains vont dire : "Oui c’est Brest, Troyes et Clermont." Mais c’était Lyon aussi, avec de la réussite certes. C’est sept matches, sept victoires", justifie le consultant.

"C’est une réussite au niveau comptable"

Seul le Napoli affiche autant de victoires que de nombres de matches joués en championnat, et Rothen tient à le souligner : "Très peu d’équipes, même dans les plus grands championnats, font sept matchs sept victoires. Quand on est un compétiteur, il faut que nous, les anciens joueurs, combattions ça, c’est de mettre trop facilement les résultats de côté. Parce que le but du football c’est de gagner des matchs. Donc pour moi c’est une réussite au niveau comptable. C’est une certitude."

Si le PSG est premier du classement de Ligue 1 avec 21 points, loin devant l'OM deuxième avec 14 points, il est souvent critiqué pour le contenu de ses matchs. Mais Jerome Rothen y trouvent plusieurs circonstances atténuantes : "Mauricio Pochettino n’a pas eu l’opportunité de mettre son équipe-type sur le terrain depuis le début de saison, à cause des blessures, de joueurs rentrés tardivement de vacances, donc sans préparation complète." Et il défend le fameux jeu parisien : "Excusez-moi de penser que pour gagner des matchs, même en Ligue 1, il faut un plan de jeu. Et on ne gagne pas sept matches de Ligue 1 juste avec des individualités."

"Les axes de progression sont visibles"

"Il y a des axes d’amélioration, plaide l'ancien joueur du PSG. N’empêche que depuis la petite claque reçue à Bruges dans le comportement parce qu’il n’y était pas, à Lyon j’ai vu un état d’esprit irréprochable, une composition d’équipe proche de ce que veut mettre en place Pochettino. Avec une pression assez forte sur l’adversaire, des joueurs offensifs qui restaient haut à la perte de balle." Rothen défend aussi la forme physique de Neymar : "Depuis deux matchs, Neymar est beaucoup mieux et cela montre qu’il reprend la forme d’un joueur de très haut niveau."

Optimiste, il pense que le club parisien a trouvé son système, et que les problèmes sont désormais derrière lui : "Tactiquement le 4-4-2 mis en place par Pochettino contre Lyon devrait être celui gardé. Je pense que le PSG progresse, peut-être avec du retard dû à tout ce que je vous ai exposé, mais les axes de progression sont visibles."