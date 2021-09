PSG-OL: Paris "mérite la victoire", selon Pochettino

Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG, note de l’amélioration dans le jeu de son équipe, victorieuse face à Lyon (2-1) quatre jours après son match nul à Bruges en Ligue des champions.

Le PSG a poursuivi son sans-faute en Ligue 1 en arrachant une sixième victoire en autant de matchs, dimanche face à Lyon (2-1). Un succès acquis dans les arrêts de jeu grâce à une tête victorieuse de Mauro Icardi, après une égalisation de Neymar sur un penalty très controversé. Mauricio Pochettino a apprécié le visage affiché par son équipe au-delà de ces faits de jeu. Il remarque même du mieux quatre jours après le match poussif à Bruges (1-1) en Ligue des champions.

"J'ai noté une amélioration"

"Nous avons fait un bon match, on a fini par s'imposer en seconde mi-temps, a déclaré le technicien argentin en conférence de presse. L'équipe a mérité la victoire, même à l'ultime seconde. J'ai vu de bonnes choses, et j'ai noté une amélioration par rapport au match de Bruges. L'équipe a montré de l'équilibre entre attaque et défense."

Il souligne aussi une montée en puissance dans le jeu alors qu’il avait aligné ses quatre stars offensives dès le coup d’envoi: Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria. "L'animation a plutôt bien fonctionné, il nous a manqué ce petit brin de chance pour marquer en première période, mais l'équipe s'est créée des occasions, poursuit Pochettino. Angel (Di Maria) tactiquement devait élargir le jeu à droite pour laisser à Messi sa position préférentielle, au centre, centre-droit, pour jouer entre les lignes. Angel devait aussi venir prêter main forte à Ander (Herrera) et Gana (Gueye) pour qu'ils ne soient pas seuls dans l'acte."

A l’issue de la rencontre, l’ancien manager de Tottenham a aussi dédramatisé la sortie précoce de Lionel Messi. L’Argentin ne l’avait pas salué au moment de quitter le terrain.