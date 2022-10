Retraite de Ribéry: le joli message de Valbuena à son ancien coéquipier

Ce lundi, trois jours après la retraite de Franck Ribéry, Mathieu Valbuena a tenu à rendre hommage à son ancien coéquipier en équipe de France et à l’Olympique de Marseille.

Mathieu Valbuena n’a pas oublié son ancien coéquipier. Ce lundi, trois jours après l’officialisation de la retraite de Franck Ribéry, l’actuel joueur de l’Olympiacos et consultant RMC Sport a rendu un hommage à l’ancien joueur du Bayern Munich sur ses réseaux sociaux.

"Bravo pour ta carrière Franck, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Ce fut un plaisir et une grande fierté d’avoir évolué à tes côtés et partagé des grands moments ensemble à l’OM et avec les Bleus. Je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle vie !"

Valbuena, l'une des cibles favorites des blagues de Ribéry à l'OM

Malgré toutes les blagues du Kaiser dont il a été victime, l'ancien joueur de l’OM, qui a côtoyé Ribéry entre 2005 et 2007 sur la Canebière, n’est visiblement pas rancunier. A leur époque marseillaise, le Boulonnais en a effectivement fait voir de toutes les couleurs à Petit Vélo, en lui coupant ses bouts de chaussettes ou encore en entourant de papier toilette mouillé sa voiture.

Un autre jour, Ribéry a remplacé le véhicule de Valbuena par une petite voiture de type Majorette sur sa place de parking. Habib Beye, coéquipier des deux hommes à l’OM pendant cette période, se souvient aussi du jour où Ribéry a mis une fine couche de Dolpic (un baume chauffant, ndlr) dans son caleçon. "Mathieu l'a enfilé, puis est parti en voiture, raconte le consultant Canal+. Il a été obligé de s'arrêter sur l'autoroute pour enlever son caleçon tellement ça le brûlait!" Quinze ans plus tard, Valbuena ne lui en veut pas.