Rothen s'enflamme: "Avec les joueurs qu’il y a au PSG, il peut rester", l'avis de Ronaldinho sur Mbappé

L'ex-numéro 10 du PSG, Ronaldinho, sera l'invité exceptionnel de "Rothen s'enflamme" ce jeudi sur RMC à partir de 18h. Le Ballon d'or 2005 en a profité pour livrer notamment son regard sur Kylian Mbappé et son avenir.

Ne manquez surtout pas "Rothen s’enflamme" ce jeudi sur RMC. Dès 18h, Ronaldinho répondra aux questions de Jérôme Rothen et sa bande, dont Nicolas Anelka, son ancien coéquipier au PSG. L’occasion pour le champion du monde 2002, Ballon d'or 2005 et vainqueur de la Ligue des champions 2006 (avec Barcelone), qui s'associe à l'application FootSider (un LinkedIn du football qui met en relation de joueurs joueurs et des clubs), de revenir notamment sur son passage dans la capitale française (2001-2003), de livrer son regard sur le PSG version 2021-2022 et de donner son avis sur certains joueurs comme Neymar, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé.

"Il peut jouer n'importe où"

Le génie brésilien, qui a pris sa retraite en 2006 après une dernière pige à Fluminense, avoue être un grand fan de l'attaquant français, qu'il voit encore progresser à l'avenir. "Je l’adore. Il est super, dit-il. C’est un joueur qui te donne envie de regarder et il peut faire de belles choses dans le foot. Son avenir ? C’est lui qui décide, c’est clair. Avec les joueurs qu’il y a au PSG, il peut rester. Il a tout pour bien faire ici. Mais il peut jouer n'importe où avec sa technique... J’espère qu’il fera les bons choix." Alors qu'il arrive en fin de contrat, Mbappé n'a pas encore fait d'annonce sur son avenir.

Sur le style de jeu de l'ancien Monégasque, Ronaldinho se dit aussi sous le charme. "Il est costaud, bon dans le dribble, la vitesse. C’est un jeune joueur complet. Il a un peu de Nico Anelka. Il y a des choses qui ressemblent beaucoup." L'interview de Ronaldinho chez "Rothen s'enflamme" est donc à découvrir jeudi à partir de 18h sur RMC.