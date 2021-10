Saint-Etienne-Angers: Baticle est "étonné de la répétition des incidents"

Angers a concédé ce vendredi le nul (2-2), en fin de match, lors de son déplacement à Saint-Etienne, pour la 11e journée de Ligue 1. Mais la partie n'a bien failli ne pas débuter en raison d'incidents au Stade Geoffroy Guichard. En conférence de presse, Gérald Baticle, l'entraîneur angevin, a exprimé son étonnement sur la "répétition des incidents" en ce début de saison dans le championnat français.

Il a fallu attendre une heure pour assister ce vendredi au coup d'envoi du match entre Saint-Etienne et Angers, dans une affiche comptant pour la 11e journée de Ligue 1. Au Stade Geoffroy Guichard, les supporters des Verts ont exprimé leur mécontentement après le début de saison galère de leur équipe, dernière du classement, avec l'usage et le jet de nombreux fumigènes.

Contre l'avis de la LFP, le match a finalement bien pu débuter. Et la situation ne s'est pas améliorée pour les Stéphanois, qui ont obtenu le nul (2-2) en fin de rencontre, sur un but de Mickaêl Nadé (93e). "La frustration vient du scénario et du but tardif. C'est toujours dur mais il faut savoir analyser le match. Nous n'avons pas livré notre meilleure première période et notre meilleure seconde période. Il nous a manqué de l'agressivité dans les duels et de contourner le bloc stéphanois qui est capable de mettre de l'impact dans le pressing haut, a constaté Gérald Baticle après la partie, l'entraîneur du SCO. Nous voulions les transpercer sur leur animation défensive. Une partie du mérite leur en revient et l'autre à nous car nous avons perdu des sorties de balles. Cela a permis aux Stéphanois d'y croire en récupérant des ballons très haut."

"Ces incidents à répétition m'étonnent"

Angers avait ouvert le score sur un coup-franc de Sofiane Boufal, où Ismaël Traoré a trompé Stefan Bajic de la tête (27e). Les supporters stéphanois n'ont pas bronché sur le coup. "Avec le retard du coup d'envoi, nous avons cherché avant tout à ne pas nous refroidir pour rester chaud athlétiquement. L'arbitre nous avait prévenu que nous aurions une dizaine de minutes d'échauffement sur le terrain, a expliqué Baticle, sur la bonne entame de son équipe. On s'est adapté et au final le match s'est bien déroulé, dans de bonnes conditions."

Si Angers menait 2-0, l'équipe de Claude Puel a finalement trouvé des ressources pour prendre un point important. Mais les Verts affichent un bilan sans victoire après 11 journées, avec 5 unités. Mais au-delà du score, la partie a été marquée par la colère des supporters, qui a failli aboutir sur un report. "Ces incidents à répétition m'étonnent car nous étions tous frustrés de ne pas aller voir les matches en raison du Covid. On devrait tous être dans la joie de se retrouver et vivre des grands moments festifs mais il y a des débordements, a regretté Baticle. Il faut que les personnes responsables trouvent des solutions pour que l'on retrouve ces moments festifs".