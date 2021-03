Saint-Etienne: Caïazzo, une absence qui crée des tensions

Bernard Caïazzo a choisi de s’exiler quelque temps dans le Golfe persique en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19. L’éloignement du co-président de Saint-Etienne, qui réside habituellement à Paris, fait grincer des dents chez les Verts.

De nombreux habitants de l’Île-de-France ont pris la route ce week-end après l’annonce de nouvelles restrictions pour au moins quatre semaines. Pour se confiner loin de Paris, chez de la famille, des amis ou dans une résidence secondaire. Le temps de laisser passer la troisième vague du Covid-19. Bernard Caïazzo fait partie de ceux qui ont quitté Paris. Mais le co-président de l’AS Saint-Etienne, qui réside à l’année dans la capitale, n’a pas choisi la campagne française comme base de repli. Encore moins les paysages vallonnés du Forez.

Le dirigeant de 67 ans a décidé de partir à l’étranger pour fuir la crise sanitaire. Il s’est installé dans le Golfe persique pour les semaines à venir. Un exil qui crée certaines tensions chez les Verts. Depuis plusieurs années, l’ASSE fonctionne avec un duo à sa tête. Roland Romeyer est en charge du quotidien du club et Bernard Caïazzo gère sa représentation au niveau des instances.

Romeyer n’apprécie pas

La distance n’empêchera pas Bernard Caïazzo de rester actif, mais son choix n’est pas du goût de tous à Geoffroy-Guichard. Les supporters, qui n’ont jamais porté "le Parisien" dans leur cœur, en profitent d’ailleurs pour le tancer. Roland Romeyer, qui aime être au plus près des événements dans sa région natale, n’apprécie pas non plus le choix de son associé.

Le staff sportif dirigé par Claude Puel, en place depuis octobre 2019, s’étonne pour sa part de n’avoir croisé Bernard Caïazzo que de très rares fois. A l’heure où les Verts occupent la 16e place de Ligue 1, à 4 points de la zone rouge, cette situation a de quoi plomber un peu plus l’ambiance en cette fin de saison.