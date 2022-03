Saint-Etienne: Dupraz "effondré" après la grave blessure de Sacko

En conférence de presse après le nul concédé par Saint-Etienne vendredi contre Troyes (1-1) en Ligue 1, Pascal Dupraz s'est dit très inquiet pour Falaye Sacko. Le défenseur malien, excellent depuis son arrivée cet hiver chez les Verts, souffre d'une blessure "sérieuse".

C’est un gros coup dur pour Saint-Etienne dans la course pour le maintien. Bluffant depuis son arrivée cet hiver dans le Forez en provenance du Vitória Guimarães, sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, Falaye Sacko s’est blessé lors du nul concédé contre Troyes (1-1) vendredi en ouverture de la 29e journée de Ligue 1. Visiblement touché au genou droit après une glissade, il a dû être remplacé par Harold Moukoudi dès la onzième minute de jeu. Et Pascal Dupraz s’est montré très inquiet après la rencontre en conférence de presse.

"La catastrophe c’est d'avoir perdu Sacko, c’est ce qui m’ennuie vraiment, davantage que d’avoir perdu deux points, a reconnu l’entraîneur stéphanois. C’est fâcheux pour le joueur et pour nous. C’est probablement ligamentaire, et le docteur m’a dit que c’était sérieux." Titulaire lors des sept dernières journées de championnat, Sacko est vite devenu incontournable comme axial droit dans la défense à trois centraux mise en place par Dupraz. L’international malien de 26 ans a enchaîné les bonnes prestations depuis un mois, apportant sérénité et confiance aux Verts.

Une blessure "sérieuse"

"Sa sortie a déstabilisé l'équipe. Quand on voit un de ses coéquipiers sortir et qu’on sent que la blessure est sérieuse, ce n’est jamais facile. Falaye apporte une sureté technique, il a aussi créé des habitudes avec ses coéquipiers. Ce n’est jamais bon de perdre un joueur. Mais nous avons des joueurs pour pallier cette absence et Harold (Moukoudi) a rempli sa mission dans un registre différent", a souligné Dupraz. Avant d'ajouter : "Je suis effondré pour Falaye mais je suis optimiste pour la suite. On va trouver les solutions, des joueurs ont déjà donné satisfaction. Le seul problème, c’est pour installer une défense à quatre alors que nous n’avons pas de latéral droit en magasin. On va peut-être devoir rester à trois derrière."

Dix-huitième de Ligue 1 avec 27 points, Saint-Etienne accueillera l’OM le 2 avril après la trêve internationale.