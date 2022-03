Saint-Etienne: Dupraz veut voir un match avec les supporters "en tribunes", en cas de maintien avant la fin de la saison

18ème au classement avec un point de retard sur le premier non-relégable Lorient, Saint-Etienne peut encore assurer son maintien dans l’élite. La veille du match contre Troyes (à 21h), le coach Pascal Dupraz a fait savoir son intention de suivre une rencontre avec les fans en tribunes, en cas de maintien assuré avant la fin de la saison.

Spécialiste des opérations maintien, surtout depuis l’épopée avec Toulouse en 2016, Pascal Dupraz pourrait bien faire le même coup avec Saint-Etienne. Englué dans la zone rouge avant l’arrivée du coach, la venue de ce dernier a redonné un élan d’espoir aux Verts.

Actuellement barragiste, à un point du 17ème Lorient, les coéquipiers de Denis Bouanga peuvent encore assurer leur maintien avant la fin de la saison. Dans cette optique, ces derniers tenteront d'obtenir les trois points contre Troyes ce vendredi (à 21h).

La veille de la confrontation entre ces deux équipes luttant pour rester dans l’élite, Pascal Dupraz a confié à la presse ce qu’il a prévu de faire, si sa mission de sauvetage vient à être remplie assez tôt dans la saison: "Si on est maintenu et qu’il reste des matchs à Geoffroy Guichard, peut-être que j’irai dans les tribunes (…) Si on garde ce rythme de deux points par match jusqu’à la fin de la saison, on pourra faire un tour dans les kops avant l’heure."

"Je viendrai la saison prochaine"

Avec une seule défaite enregistrée depuis mois de février (contre le PSG), les joueurs de Saint-Etienne semblent avoir les qualités pour permettre à leur entraîneur de réaliser ce souhait.

Dans le cas où les Stéphanois tardent à assurer le maintien, Dupraz a déjà annoncé sa présence dans les tribunes la saison prochaine: "Quand on sera maintenu, je viendrai la saison prochaine. J’imagine que je serai bien reçu. C’est juste une question de temps."

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec les Verts, la question de savoir si Dupraz chantera avec les supporters dans le costume d’entraîneur en poste ou non, devrait dépendre du scénario de l’issue de la saison.