Saint-Etienne: Dupraz "excuse" Camara après sa bagarre avec un gardien de la réserve

A la veille du déplacement à Lorient, vendredi en ouverture de la 31eme journée de Ligue 1, Pascal Dupraz s’est exprimé pour la première fois sur la mise à l’écart de son milieu de terrain Mahdi Camara, sanctionné par son club pour la bagarre survenue lundi avec Yanis Bourbia, gardien de l’équipe réserve des Verts.

Saint-Etienne devra composer sans Mahdi Camara, vendredi au Moustoir. Pascal Dupraz s’est plié à la décision de son club d’écarter le milieu de terrain des Verts (23 ans) de l’effectif professionnel jusqu’à dimanche après la bagarre qui l’a opposé lundi à Yanis Bourbia, gardien de l’équipe réserve des Verts.

"Mahdi Camara est forfait, car sanctionné par l'institution, a rappelé le coach stéphanois, jeudi, à 24h du match Lorient-ASSE en ouverture de la 31e journée de Ligue 1. Dès lors que mes patrons m'ont signifié leur intention, je n'ai fait que souscrire. Il y a une forme de logique. Les dirigeants ont pris la sage et la bonne décision de protéger l’institution."

"Un acte isolé, inexcusable, mais que j'excuse"

Sur l’incident, Pascal Dupraz n’a pas souhaité accabler son joueur : "Mahdi a fait une connerie, il le regrette. Il reviendra dans le groupe lundi. C’est un incident regrettable et rien d'autre à ajouter. J'ai toujours dit que ce groupe allait se maintenir avec une conduite à tenir. Mahdi se conduit très bien en dehors de ce moment d'égarement. Il n'y a pas de manque de sérénité. C'est un acte isolé, inexcusable, mais que j'excuse." L’AS Saint-Etienne, 18eme de Ligue 1, jouera gros à Lorient, 16eme avec un point de plus que son rival dans la course au maintien.