ASSE-Metz: le discours enflammé de Dupraz après la victoire

Vainqueur de Metz (1-0) dans le match de la peur ce dimanche, Saint-Etienne poursuit sa mission maintien. Pascal Dupraz a salué l'état d'esprit de ses joueurs après ce succès important.

Pascal Dupraz est un homme heureux. Opposé à Metz dans le match de la peur de la 27e journée, Saint-Etienne s'est imposé sur la plus petite des marges à Geoffroy-Guichard (1-0) et croient dur comme fer à son maintien. Les Verts poursuivent aussi leur belle série, avec une quatrième victoire sur les six derniers matchs de Ligue 1. Une belle série logique aux yeux de Pascal Dupraz, admiratif envers ses troupes.

"Ils ouvrent la porte des dames"

"Ils arrivent, ils ont le sourire, ils sont à l'heure. Ils font des gestes qui me laissent à croire que ce sont de très très belles personnes. Ils font l'admiration de tout le personnel, ils sont polis, ils ouvrent la porte des dames, ils débarrassent leur assiette, ils nettoient leurs chaussures avant de rentrer dans les vestiaires. Ce n'est pas un hasard s'ils obtiennent des résultats. Ils se comportent bien en agissant bien. Le public ne s'y trompe pas", a confié le coach des Verts en conférence de presse.

Avec 25 points, Saint-Etienne prend (un peu) d'air sur la zone de relégation mais reste sous la menace de Troyes, Lorient, Bordeaux et Metz. Les hommes de Pascal Dupraz auront fort à faire le week-end prochain avec un déplacement à Lille vendredi soir (21 heures).