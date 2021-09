Saint-Etienne s'enfonce dans la crise, Puel cristallise les tensions

Après une défaite à domicile 3-0 face à Nice, les Verts sont bons derniers de Ligue 1.

Avec seulement 3 points pris en huit matchs les Saint Etienne se retrouve dans les bas-fonds du classement de Ligue 1. À une semaine du derby l’état de crise est indéniable et certains signes ne trompent pas.

A l’issue de la rencontre face à Nice ponctuée par une cinquième defaite de rang, certain joueurs se sont rendus aux pieds des Kops pour tenter de calmer la fronde.

Si la semaine dernière encore face à Bordeaux, le mot d’ordre était de supporter sans compter, les trois défaites de la semaine ont entamé l’esprit d’union sacré voulu par les associations de supporters. Alors qu’une partie du public avait quitté les travées du chaudron avant la fin, les premiers "Puel démission" sont descendus des tribunes au coup de sifflet finale. Les joueurs ont échangé avec les leader des Green Angels et des Magic Fans, admettant ne comprendre ni les choix ni les consignes de Puel. L’absence du coach aux pied des kops a l’issue du match n’a pas vraiment été appréciée par les groupes de supporters. Avec 1.08 point pris par match depuis le début de son mandat Puel affiche le pire bilan des entraîneurs ayant dirigé l’ASSE plus de 50 matchs, pourtant sa position de manager générale au board du club ( et un salaire supérieur à 200.000 euros qui obligerai le club à signer un chèque conséquent en cas de limogeage) semble déjà lui avoir offert une mansuétude inhabituelle en Ligue 1.

Un vestiaire disloqué

La volonté de bien faire du groupe n’échappe à personne, pas même à Claude Puel qui répète comme un mantra à chaque conférence de presse. "Je tiens à souligner que les joueurs donnent. Il y avait beaucoup d'envie dans la préparation à l'échauffement dans les mots entre eux. On a été trop impacté dès le départ." Mais cela ne suffit pas.

Les changements de dispositif commence à agacer le groupe qui n’entends pas la logique de ceux-ci et qui a minima peine à s’y adapter.

Par ailleurs la composition du dit groupe lève de sérieuses interrogations dans les rangs meme des Verts.

Les choix de Puel en question

Claude Puel s’est évertué depuis sa prise de fonction en octobre 2019 à rajeunir le groupe stéphanois et à en évincer certains joueurs expérimentés. Disposant de l’argument financier il a ainsi de Ruffier à Debuchy (en passant par Kevin Monnet-Paquet, Moulin, Perrin…) purgé l’ASSE de ses gros salaires, certes, mais aussi de son expérience.

Les tauliers ne sont plus là et cela se ressent et questionne en interne. Puel a certes assis son autorité sur un groupe junior, mais il a aussi éclaté le noyau de joueurs d’expérience capable de relever la tête quand les vents sont contraires. Or, de sources proches du vestiaire, l’équipe admet elle même son manque d’expérience et peine à se fédérer.

Le discours de Puel passe de plus en plus difficilement auprès du groupe. Si il a réussi à nouer individuellement certain lien avec des joueurs qu’il souhaite voir s’affirmer comme cadre, le groupe dans son ensemble ne répond plus, à l’image du naufrage face a Nice.

Puel, par son autorité et sa volonté de se séparer des joueurs charismatiques enclins à saper celle-ci, a fracturé un vestiaire laissant beaucoup de responsabilités à un groupe jeune, possibilement talentueux, mais trop inexpérimenté.

Ce qui inquiète d’autant plus c’est l’absence de ressort dont dispose Puel. Le courant ne passe pas entre les joueurs et le staff dans son ensemble dont il ne reconnaissent pas la légitimité. Une scission existe entre les membres du staff présent au club avant l’arrivée du coach castrais et ceux arrivé dans les bagages de celui-ci. Difficile dans ce climat de prôner la sérénité.

Enfin la direction qui pourrait taper du poing sur la table est préoccupée par d’autres enjeux liées à la cession du club.

Cette semaine d’avant derby s’annonce donc orageuse à SaintEtienne, les groupes ultras réfléchissent aux moyens de faire part de leur inquiétude. Les banderoles fleuriront aux abords du centre d’entraînement Robert Herbin, c’est certains, d’autres actions plus marquantes sont également envisagées.