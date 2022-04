Saint-Etienne: le message de remobilisation de Dupraz après avoir pris "six uppercuts"

Actuel barragiste avec un point d'avance sur le premier relégable, Saint-Etienne compte bien se reprendre après avoir encaissé un cinglant 6-2 à Lorient. Pascal Dupraz attend une réaction dès samedi contre Brest pour la 32e journée de Ligue 1.

Rebond obligatoire pour Saint-Etienne. Fessé par Lorient (6-2) vendredi au Moustoir, le dix-huitième de Ligue 1 doit une réaction à ses supporters samedi contre Brest (17h). Sur une série de quatre matchs sans victoire, les Verts tenteront de relever la tête et de faire oublier ce naufrage en terre bretonne.

"Un challenge exceptionnel"

"Perdre contre un concurrent direct, dans une opération maintien, ça fait partie des risques. Vous n’êtes pas surpris de savoir que les défaites existent. C’est l’ampleur du score qui surprend. C’est comme si on avait pris six uppercuts dans la gueule", a souligné Pascal Dupraz ce jeudi en conférence de presse. Mais pas question pour lui de céder à l’inquiétude.

"Je reste dans ce qui me caractérise depuis que je suis gamin, à savoir un optimisme que certains qualifieront de béat mais pour ma part il s’agit d’un optimisme plus que réaliste. Le salut du club passera par sa solidité défensive. On avait bien rectifié, puis on s’est handicapé. La différence de buts générale comptera certainement", a prévenu le technicien stéphanois, arrivé sur le banc mi-décembre.

"C’est un lieu commun de dire que c’est difficile de maintenir Saint-Etienne après un tel départ, avec un total de points aussi faible après 22 journées, a-t-il aussi rappelé. Mais c’est beau de maintenir un club. La situation actuelle réclame que chacun d’entre nous prenne ses responsabilités pour faire de cette saison éprouvante un vrai beau moment de partage entre tous les amoureux de Saint-Etienne. C’est un challenge exceptionnel, une histoire magnifique."

Avant cette 32e journée de Ligue 1, les coéquipiers de Wahbi Khazri comptent une longueur d'avance sur Bordeaux, premier relégable, mais un point de retard sur Clermont, 17e et qui vient de perdre ses cinq derniers matchs.