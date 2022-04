Lorient - Saint-Etienne: Dupraz assume l'humiliation des Verts mais appelle ses joueurs à l'humilité

Après la claque reçue à Lorient (6-2), Pascal Dupraz veut assumer l'entière responsabilité de l'échec, mais il n'épargne pas ses joueurs pour autant.

Une véritable claque. Balayé par Lorient au Moustoir (6-2), Saint-Etienne prend un sacré coup derrière la tête en vue de son opération maintien. Malgré les deux buts d'avance, les Verts ont pris l'eau par les Merlus, mais Pascal Dupraz veut assumer les choses, sans pour autant oublier ses joueurs. "La responsabilité de cette défaite, je ne la partage pas, c'est la mienne. Les sentiments, je les garde pour moi. Ce que je retiens de ce match, c'est que dans un match à enjeu, l'entraîneur que je suis doit tout faire, tout au long de la semaine, pour qu'ils conservent l'humilité, l'attitude et le respect des fondamentaux", a pesté le coach de l'ASSE en conférence de presse.

La course au maintien relancée

Selon Dupraz, les Stéphanois se sont vus trop beaux. "On a probablement cru qu'on allait l'emporter. A partir de là, on s'expose à une déconvenue. Après la réduction du score, on pressentait que cela allait en être ainsi. Pas de filtre au milieu, pas de geste accompli défensivement, d'autres sont sur le reculoir... Un sentiment de gâchis par rapport à l'entame de match."

Malgré la claque, l'entraîneur des Verts garde confiance pour la suite. "Il y aura un après car il reste sept matchs à disputer, 21 points à glaner. Quoi qu'il arrive sur les autres stades, nous serons barragistes avec deux équipes derrière nous. C'est le travail de l'équipe et des joueurs pour en arriver là. On sait qu'on doit lutter jusqu'au bout et j'espère que ces vertus, ainsi que la discipline collective sera observée avec beaucoup d'humilité, de force de caractère, de sorte qu'on gagne des matchs, qu'on gagne des points et qu'on s'extirpe définitivement de cette zone trouble. Je ne vais pas me jeter en peinture devant vous. Je suis en capacité d'avoir énormément de résilience, c'est mon karma. Le 15 décembre, quand j'ai été nommé, je savais que cela allait être très dur, on est en plein dedans."

Toujours 18e avant Bordeaux-Metz dimanche, l'ASSE conserve quatre points d'avance sur la zone rouge. La réception de Brest, samedi prochain (17 heures) sera l'heure du rachat pour les coéquipiers de Denis Bouanga, qui doivent affronter Bordeaux dans dix jours.