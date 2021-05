Saint-Étienne: "Pas une histoire d'argent", Romeyer évoque la vente du club et fixe une date

Invité de Top of the Foot sur RMC, Roland Romeyer s'est exprimé sur la vente à venir de l'AS Saint-Étienne. Le dirigeant assure vouloir "pérenniser" le club et qu'il ne s'agit pas seulement d'une question d'argent. En fixant un rendez-vous.

"Au 1er juillet, il y aura du nouveau". Au micro de RMC, Roland Romeyer a donné rendez-vous pour l'avenir de l'AS Saint-Étienne. Invité ce jeudi de Top of the Foot, exceptionnellement délocalisé dans la ville stéphanoise, le président du directoire de l'ASSE a été interrogé par Jean-Michel Larqué sur la vente du club qui se prépare.

"Ce n'est pas une histoire d'argent, mais de pérennisation du club à un moment où il y a eu des choses inédites qui ont plombé le football français", a déclaré le dirigeant, qui a expliqué un peu plus en détail sa volonté de prendre du recul (au même titre que Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance).

"C'est un problème de succession. Il faut assurer quand on a 75 et 67 ans. Il faut savoir passer le relais. En plus, dans un moment inédit, avec la pandémie et Mediapro, il faut assurer l'avenir du club parce qu'on aime le club. J'aime le club, et on essaie de trouver les moyens financiers pour pérenniser le club", a déclaré Roland Romeyer, désireux de "prendre sa retraite un jour ou l'autre" et de "transmettre le flambeau dans de bonnes conditions".

"Je garderai des actions jusqu'à ma mort"

"Je veux que les Stéphanois soient fiers des résultats", a-t-il ajouté, tout en défendant son bilan en ce qui concerne les comptes. "Cette année, on a perdu 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je ne pense pas qu'on arrivera à l'équilibre, mais on a fait un très bon boulot".

Lorsque la vente sera effective, Roland Romeyer ne s'effacera pas complètement. "Je garderai des actions jusqu'à ma mort, a-t-il prévenu. Je serai là pour éventuellement conseiller, parce que je tiens à ce que le club réalise des résultats comme il se doit. Parce que l'AS Saint-Étienne, c'est la coupe d'Europe et ça doit jouer entre les 4e et 6e places".