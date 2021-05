Saint-Etienne: Puel espère que Lille sera champion

Après avoir tenu en échec Lille avec Saint-Etienne (0-0) dimanche, Claude Puel espère tout de même que les Dogues seront sacrés dimanche prochain.

Saint-Etienne n’a rien lâché face à Lille (0-0), dimanche, à l’image de son entraîneur, Claude Puel. Assurés du maintien en Ligue 1, les Verts ont joué largement le jeu et fait trembler les Dogues qui ont grillé un joker dans la course au titre. Malgré ce vilain tour joué à son ancien club où il a passé six ans (2002-2008), Puel espère que les Nordistes seront sacrés dimanche prochain.

"Ils le méritent"

"J'espère sincèrement que Lille sera champion parce qu'ils le méritent, après une saison pleine et régulière, a déclaré le coach des Verts à l’issue de la rencontre. C’est l’équipe qui a perdu le moins de matchs. Maintenant, il y a beaucoup de prétendants. Lille a été mon club pendant six ans. J’y ai passé des moments magnifiques. Ça serait sympa de les voir récompensés, mais c'était important pour nous de ne pas galvauder ce match."

Le Losc sera sacré s’il s’impose sur le terrain d’Angers dimanche prochain. Tout autre résultat offrirait le titre au PSG s’il s’impose à Brest. Troisième, Monaco peut aussi encore espérer mais devra pour cela s’imposer à Lens, tout en espérant des défaites de Lille et du PSG, en comblant sa différence de buts par rapport au Losc.

Confortablement installé à la 11e place, Saint-Etienne conclura face à Dijon une saison compliquée. "On est dans la lignée de ce qu'on a fait sur tous les derniers matches, on voulait rester à un bon niveau et on était concentré sur nous, a complété Puel. C'était une bonne opportunité pour nous de se mesurer à un tel adversaire. C'était un grand rendez-vous et on a été à la hauteur. On a parfois mis Lille en difficulté. On a fait une première période très intéressante. On a moins bien gardé le ballon en seconde période, mais on est resté bien organisé. Bravo à mes joueurs. C'est important de bien terminer cette saison et de montrer les progrès réalisés. Au-delà des aspects techniques et tactiques, on a progressé au niveau de l'esprit de compétition. C'est une saison très difficile mais formatrice."