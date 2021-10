Saint-Etienne: Puel devrait être sur le banc face à Angers

Malgré la nouvelle déroute de Saint-Etienne à Strasbourg (5-1) dimanche, Claude Puel devrait rester en place sur le banc des Verts pour la réception d’Angers, vendredi (21h, 11e journée de Ligue 1).

La situation sportive de Saint-Etienne s’est encore aggravée ce week-end. Les Verts ont sombré à Strasbourg (5-1, 10e journée de Ligue 1) après avoir disputé la deuxième période en infériorité numérique après l’expulsion de Zaydou Youssouf. Après dix matchs, les Stéphanois sont derniers de Ligue 1 avec quatre points et toujours aucune victoire au compteur.

Dans ce marasme, les questions autour de Claude Puel se multiplient. Mais l’entraîneur, sous contrat jusqu’en juin 2022, est toujours en poste. Une éviction en cours de saison coûterait très cher au regard de son salaire élevé, auquel il faudrait éventuellement ajouter ceux de ses adjoints dans l’hypothèse d’un départ collectif. Selon certaines sources, le technicien sera sur le banc pour la réception d’Angers, vendredi en ouverture de la 11e journée de Ligue 1 (21h).

"Mon staff et mes joueurs en bavent"

"Il n’y a pas de discours, il y a beaucoup de peine par rapport au résultat, au match, à tout ce scénario, a confié Puel, abattu, à l’issue du match, dimanche. Mon staff et mes joueurs en bavent. Il n’y a pas beaucoup de mots à la fin d’un match comme ça parce là, c’était une succession de mauvaises choses. Je trouve que, malgré tout, on ne perd pas le fil, les gars s’accrochent. Je pense qu’ils sont armés, que tout le monde est armé pour se battre et qu’il va falloir se battre à tous les matchs, à commencer par le prochain."

La timide embellie aperçue dans le derby face à Lyon (match nul arraché sur un penalty dans les arrêts de jeu, 1-1) semble lointaine. Les supporters qui avaient fait le déplacement en Alsace ont quitté le parcage visiteurs après le quatrième but de l’équipe hôte. Ils attendent de pied ferme une réaction des joueurs, vendredi.