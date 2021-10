Strasbourg-ASSE: la belle image de Djiku en tribunes avec les supporters

Suspendu pour le match de Ligue 1 entre Strasbourg et Saint-Etienne ce dimanche, Alexander Djiku a choisi de prendre place dans le kop alsacien.

Arrivé à Strasbourg en provenance de Caen en 2019, Alexander Djiku se sent comme à la maison en Alsace. Cadre de la défense strasbourgeoise, le Ghanéen fait partie des joueurs les plus utilisés par Julien Stéphan en Alsace avec huit titularisations en Ligue 1.

Suspendu pour le match de la dixième journée de championnat en raison d'une accumulation de cartons jaunes, le joueur de 27 ans a quand même décidé d'assister à la rencontre face à l'ASSE depuis les tribunes de la Meinau avec les supporters.

Strasbourg devant à la pause

Malgré l'absence d'Alexander Djiku, Strasbourg est parvenu à prendre les devants face aux Verts. Après un premier but de la tête inscrit par Maxime Le Marchand, habituel compère du Ghanéen dans la défense du RCS, l'équipe alsacienne a doublé la mise sur une action confuse.

>> Le Multiplex de la 10e journée en direct

Bien servi dans la surface de Saint-Etienne, Ludovic Ajorque a poussé Zaydou Youssouf à tromper son propre gardien Etienne Green pour le but du deux zéro. De quoi offrir de de beaux moments de communion à Alexander Djiku et aux supporters strasbourgeois en tribunes.

Alexander Djiku en tribunes lors de Strasbourg-ASSE © DR Amazon

Le kop et le défenseur ont probablement moins apprécié le penalty transformé par Wahbi Khazri à quelques instants de la mi-temps. L'ancien Caennais risque bien de trembler au retour des vestiairesavec l'espoir de voir le RCS conserver son but d'avance et de s'éloigner un peu plus de la zone de relégation.