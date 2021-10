Saint-Etienne: Puel défend ses joueurs et ne s'alarme pas malgré la déroute à Strasbourg

Saint-Etienne a lourdement chuté à Strasbourg ce dimanche (5-1) lors de la dixième journée de Ligue 1. Claude Puel a encore soutenu ses joueurs après cette nouvelle défaite et la dernière place des Verts au classement.

Maintenu après le nul arraché contre l'OL avant la trêve internationale, Claude Puel n'aura peut-être obtenu qu'un répit de courte durée. L'entraîneur de Saint-Etienne se retrouve plus que jamais en danger après la lourde défaite des Verts à Strasbourg ce dimanche (5-1).

Malgré un début de match honorable, le groupe stéphanois a craqué sur un premier but de Maxime Le Marchand puis a perdu gros avec un but contre son camp puis l'expulsion de Zaydou Youssouf. En infériorité numérique, Saint-Etienne a craqué mais face à la presse, Claude Puel a préféré retenir le positif.

"Je ne vais pas accabler mes joueurs. On a été malheureux en première période avec des faits de jeu qui ont tourné contre nous, alors que je trouvais qu'on était bien en place et que l'on faisait des choses cohérentes et bien, a estimé l'entraîneur de l'ASSE au micro d'Amazon. On a pris ces deux premiers buts contre le cours du jeu puis on a perdu le fil petit à petit, en seconde période."

"Il existe encore des leviers"

Malgré un but de retard à la mi-temps, les Verts ont craqué après le retour des vestiaires. Piégée par un nouveau but de Kevin Gameiro, la défense stéphanoise a ensuite pris l'eau comme totalement désabusée par sa situation galère en Ligue 1.

"Le troisième but nous a fait très mal à la tête et nous a coupé les jambes. La messe était dite, a poursuivi l'ancien coach de Lyon, Nice ou Leicester. On se trouve dans une situation difficile. Il va falloir être très costaud et on le sera. Il existe encore des leviers (pour redresser la situation). Il y a beaucoup de sérieux, des entraînements de qualité. Donc, c'est difficile à avaler. Ce n'est pas une question de savoir si les joueurs ont lâché l'entraîneur ou pas. Ce sont des professionnels et ils donnent tout."

Bon dernier du classement du championnat avec quatre points en dix rencontres, Saint-Etienne n'a toujours pas gagné. Pire, les Verts accusent déjà quatre longueurs de retard sur Bordeaux, premier non-relégable.