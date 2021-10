Saint-Etienne: Puel fixé ce lundi

La direction de Saint-Etienne va se réunir ce lundi lors d’un conseil de surveillance où l’avenir de Claude Puel sera évoqué. Le visage affiché dans le derby face à Lyon (1-1) dimanche a envoyé quelques signaux positifs.

L’avenir de Claude Puel sera discuté ce lundi matin, au lendemain du match nul arraché dans les arrêts de jeu dans le derby face à Lyon (1-1). La direction de Saint Etienne doit en effet se réunir pour un conseil de surveillance à 8h en présence des deux présidents Roland Romeyer et Bernard Caïazzo (en visio), Jean-François Soucasse , président exécutif, et d’un certain nombre d’acteurs du club.

Un répit pour Puel après le derby?

Ces conseils n’ont habituellement pas vocation à la gestion quotidienne du club mais la situation sportive très délicate de l’équipe sera forcément au cœur des conversations. Le bilan des Verts est famélique avec quatre points en neuf matchs et une terrible 20e place au classement. Les Stéphanois n’ont toujours pas gagné le moindre match depuis le début de saison.

Mais le visage affiché lors du derby a peut-être un peu rassuré les dirigeants. Dans le contenu, les joueurs se sont montrés accrocheurs et n’ont pas donné la sensation d’une équipe ayant "lâché son entraîneur". Cette dernière prestation pourrait jouer en faveur du coach castrais, ou au moins lui offrir un certain sursis.

"Je suis simplement content que mes joueurs soient enfin récompensés, s'est réjoui l'entraîneur stéphanois au micro de Prime Video. C’est un point, mais ça a un peu la saveur d’une victoire. Il y a eu énormément d’investissement de la part de mes joueurs. Ils ont été responsables, ils ont fait un super match. Bravo à mes joueurs. Ils ont se sublimer, se responsabiliser, se prendre en charge, a insisté Puel. On a fait un superbe match, Lyon aussi. Ça a fait une superbe production pour le football français."