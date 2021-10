ASSE-OL: Puel fier de ses joueurs et de leur "investissement"

Claude Puel, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, s'est félicité du point pris par les Verts en fin de match dans le derby face à l'OL (1-1). "Un peu la saveur d'une victoire", souffle le coach de la lanterne rouge de Ligue 1.

"On a cru qu’on ne pourrait pas se débarrasser de la scoumoune". Claude Puel a finalement été délivré en même temps que tout Geoffroy-Guichard au moment du penalty transformé par Wahbi Khazri offrant le match nul à l'ASSE dans le derby face à l'OL (1-1). Ce qui permet également aux Verts de stopper leur série de cinq défaites entamée fin août.

"Une superbe production pour le football français"

"Je suis simplement content que mes joueurs soient enfin récompensés, s'est réjouit l'entraîneur stéphanois au micro de Prime Video. C’est un point, mais ça a un peu la saveur d’une victoire. Il y a eu énormément d’investissement de la part de mes joueurs. Ils ont été responsables, ils ont fait un super match."

Avec quatre points, Saint-Etienne reste bon dernier de Ligue 1 et attend toujours sa première victoire, mais a su éviter dans les dernières minutes une défaite qui se dessinait. "Bravo à mes joueurs. Ils ont se sublimer, se responsabiliser, se prendre en charge, a insisté Puel. On a fait un superbe match, Lyon aussi. Ça a fait une superbe production pour le football français."

"On a montré qu’on pouvait faire de grandes choses contre une grande équipe"

Le coach des Verts a tenu à féliciter à nouveau ses joueurs en conférence de presse, soulignant leur "professionnalisme" et leur "état d'esprit vu la situation délicate". "Je pense qu’on a été au niveau pendant tout le match, avec nos qualités, du cœur, a-t-il ajouté. Avec l’investissement et le caractère, on a montré qu’on pouvait faire de grandes choses contre une grande équipe".

Claude Puel va pouvoir profiter de la trêve international pour travailler, même s'il regrette de voir certains de ses joueurs partir en sélection. Un calendrier à première vue abordable attendent ses joueurs à la reprise (Strasbourg, Angers, Metz, Clermont), pour quitter sa 20e place de Ligue 1, et confirmer les bonnes intentions affichées dans ce derby.