Saint-Etienne: Puel mis à pied après la déroute contre Rennes, Dupraz et Guion évoqués

La direction de l’AS Saint-Etienne a tranché dans le vif après la défaite de Verts contre Rennes ce dimanche (5-0). Claude Puel est mis à pied et ne devrait plus rester longtemps au sein du club stéphanois alors que Pascal Dupraz ou David Guion sont en pole pour lui succéder.

L'humiliation de trop. Corrigés par Rennes (0-5) ce dimanche lors de la 17e journée de Ligue 1, les Verts ne seront plus entraînés par Claude Puel. Si le technicien voulait encore y croire malgré la manita infligée par les Bretons, sa direction a décidé de le metttre à pied. L'ancien entraîneur de Leicseter, Lyon et Lille a reçu cet après-midi en mains propres une lettre de mise à pied avant entretien préalable à un licenciement.

Puel: "Le groupe va se relever"

Après une bonne entame contre Rennes, Saint-Etienne a plié face à la maestria du duo Majer-Terrier. Sur trois passes du meneur de jeu croate, l'attaquant français a signé un triplé dont une madjer et un superbe enroulé en lucarne opposée. De quoi sonner le glas de l'évanture de Claude Puel à la tête de l'équipe stéphanoise. Pourtant, malgré la lourde défaite de son équipe, le technicien se voulait plein d'espoir après la rencontre.

"Depuis le début de la saison, le groupe bataille, se relève chaque fois et va encore se relever. Cette saison est particulière. Les joueurs savent qu’on n’a pas le droit de lâcher, a estimé le désormais ex-entraîneur des Verts en conférence de presse. On a été chercher des points au forceps. Ça avait donné un peu de confiance. Il faut repartir de l’avant, recommencer une série. On voulait le faire aujourd’hui. Notre entame laissait augurer de bonnes choses. Mais on a vite perdu le fil. Il faut relever la tête."

Dupraz et Guion en pole

Dernier du classement après 17 rencontres cette saison, Saint-Etienne accuse un point de retard sur le barragiste bordelais et deux longueurs sur le premier club hors de la zone rouge, Clermont. Mais si l'effectif relève la tête comme le promet Claude Puel, ce sera sans lui.

Arrivé en octobre 2019,sur le banc de l'ASSE, le coach de 60 ans a dirigé un total de 87 matchs pour un bilan de 26 victoires, 23 nuls et 38 défaites. Des résultats trop insuffisants pour espérer sauver sa tête. Selon les informations de RMC Sport, Pascal Dupraz et David Guion se trouvent en pole pour prendre la suite de Claude Puel. Même s'il n'est pas exclu qu'un intérimaire issu du staff soit nommé pour aller jusqu'à la trêve.