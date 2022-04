Saint-Etienne: une réunion de crise organisée après la débâcle face à Lorient

Humiliés par Lorient vendredi (6-2), les joueurs de l'AS Saint-Etienne ont participé à une réunion de crise organisée par le club. Les dirigeants ont notamment demandé un changement de comportement pour aller chercher le maintien.

Les lendemains sont durs à Saint-Etienne. Après la débâcle lorientaise vendredi en ouverture de la 31e journée de Ligue 1 (6-2), une réunion de crise a été organisée ce samedi matin au centre d’entraînement Robert-Herbin, à l’initiative de la direction exécutive de l’ASSE. Tous les membres de l’effectif professionnel ont répondu présent à cette initiative insufflée par Jean-Francois Soucasse.

Le président exécutif du club a pris la parole pour remobiliser les troupes et mettre les joueurs devant leurs responsabilités. Cette réunion a été bien accueillie par les protagonistes, notamment par les cadres, conscients de l’urgence et de la nécessité de faire front ensemble.

Un meilleur comportement attendu

Le coordinateur sportif, Loïc Perrin, a ensuite passé du temps collectivement et individuellement avec les joueurs. L’ancien capitaine des Verts a demandé une réaction en termes de comportement et d’attitude de la part du groupe stéphanois. Par ailleurs, il a également été convenu d’un objectif chiffré sur les deux prochains matchs avec la réception de Brest et le déplacement à Bordeaux. Face à l’urgence, le club prône l’union sacrée.

Quelques minutes après le coup de sifflet final, les Stéphanois étaient KO debout, à l'image de Denis Bouanga, qui évoquait "la honte" après la correction infligée par les Lorientais. Les prochains jours s'annoncent mouvementés dans le Forez.