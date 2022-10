PSG: Galtier annonce que les Parisiens voyageront en car jusqu'à Reims, malgré les "organismes fatigués"

Après la polémique du jet privé et du "char à voile", le coach du PSG Christophe Galtier a annoncé que lui et ses joueurs allaient faire le déplacement à Reims en car, en vue de la rencontre de ce samedi en Ligue 1 (21h).

Critiqué il y a quelques semaines pour l'affaire du char à voile et surtout pour avoir réagi de manière un peu déconnectée à une question sur les déplacements en jet privé du PSG, Christophe Galtier a fait une annonce particulière ce vendredi, avant sa conférence de presse.

Ce samedi (à 21h), le PSG affrontera Reims au stade Auguste-Delaune. Pour y aller, les Parisiens ne passeront pas par les airs: "On va se déplacer en bus. C’est bien (sourire). On va le faire, même si les organismes sont fatigués, a insisté le technicien. C’est proche de chez nous, on sera très bien dans notre bus."

>>> Les dernières infos avant Reims-PSG

Le déplacement à 1800 km du car parisien

Avant le match de Ligue des champions contre Benfica (1-1), le car du PSG avait fait 1800 km, mais ni les joueurs ni le staff n’étaient présents. Si cette annonce avait de quoi surprendre, Le Parisien a par la suite expliqué que ce choix était une question de sécurité. Ce moyen de locomotion a transporté des équipements de l’équipe, et permet une protection des joueurs si attaque il y a.

Rappelons que plusieurs clubs européens fonctionnent de cette manière, surtout depuis l’attentat contre le car du Borussia Dortmund en 2017, peu avant le quart de finale aller contre l’AS Monaco. Lors du festival "Demain le Sport", Galtier avait été pris à partie par un militant écologiste: "Climat en danger, Galtier complice."