Strasbourg: "Ils commencent à nous taper sur le cerveau", l'énorme coup de gueule de Lienard contre les arbitres

En colère contre Jérémy Stinat après un penalty non accordé en fin de match face à Toulouse (2-2) dimanche lors de la 12eme journée de Ligue 1, le capitaine de Strasbourg, Dimitri Liénard, a poussé un gros coup de gueule contre les arbitres français.

Les arbitres ont les oreilles qui sifflent depuis dimanche. La 12eme journée de Ligue 1 a été marquée par de nombres polémiques liées aux décisions arbitrales. Si Nice-Nantes (1-1) a accouché d'une fin de match polémique, Toulouse-Strasbourg (2-2), un peu plus tôt, a aussi été mouvementé pour le corps arbitral. En ne sifflant pas penalty en faveur du Racing après un coup d’Anthony Rouault sur Maxime Le Marchand en fin de match malgré de recours au VAR, Jérémy Stinat a provoqué la colère du camp alsacien.

Alors que Julien Stéphan a dénoncé un "manque de courage", Dimitri Liénard s’est emporté en zone mixte : "Je n’ai rien contre Monsieur Stinat mais ça fait mal, a soufflé le Strasbourgeois au micro de France Bleu Alsace. On lui demande comment il peut ne pas siffler penalty et il nous parle de score. Mais je n’en ai rien à foutre du score ! Ils ont les images… Comment mettre autant de temps et ne pas siffler penalty alors qu’on voit le contact. C’est ça qui est déplorable, qui m’énerve ! C’est le travail de tout un groupe. Il y en a marre quand même ! On a le droit d’être frustré après un match comme ça."

"Il va falloir changer de championnat…"

L’Alsacien ne décolérait pas et s’est également emporté sur l’ensemble des arbitres de l’élite : "On ne peut pas continuer dans ces conditions-là sinon il va falloir changer de championnat. On en a ras-le-bol ! Ils doivent l’entendre aussi ça ! Je suis bien content que le président de Reims (Jean-Pierre Caillot) l’ait fait mais il faut que ce soit tout le football français… Ils commencent à nous taper sur le cerveau ! Nous, on veut bien accepter les choses mais qu’ils se remettent aussi en cause sérieusement. On travaille toute la semaine. On sait qu’on a un match difficile encore la semaine prochaine (face à Marseille à La Meinau). A Montpellier (2-1), il y avait un penalty, on a perdu un point là-bas et on n’a rien dit. Mais aujourd’hui, acceptes que tu t’es trompé, tout simplement."

"On fait du football, pas de la danse bordel !"

Et Lienard de poursuivre : "On n’est pas une équipe méchante mais on ne peut pas ne rien dire. Franchement je ne suis pas un capitaine chiant, je calme tout le monde mais à un moment donné, stop ! Ils doivent l’entendre aussi. On ne peut pas continuer comme ça et que ça ne choque personne! Cinquante cartons rouges… Il faut arrêter, on fait du football, pas de la danse bordel !"