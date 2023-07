Strasbourg: le bizutage très drôle de Paul Nevin, adjoint de Patrick Vieira (qui ressemble à Eric Judor)

L'adjoint de Patrick Vieira à Strasbourg, Paul Nevin, a fait le show lors de sa présentation au groupe ce samedi midi. Dans une séquence relayée par les réseaux sociaux du club alsacien, on voit l'ancien de West Ham reprendre "Three Little Birds" de Bob Marley, quelque peu moqué par certains joueurs.

Sa présentation risque de rester dans les mémoires. Démarrant une nouvelle saison avec un tout nouveau staff, le RCSA a démarré ce samedi les bizutages des nouveaux arrivants, lors de son stage en Autriche. Et Paul Nevin, nouvel adjoint de Patrick Vieira, a particulièrement fait parler de lui avec sa reprise de "Three Little Birds" de Bob Marley.

Une ressemblance avec Eric Judor

L'ancien adjoint de West Ham a décidé de reprendre le hit de la star jamaïcaine en hommage à ses origines explique Strasbourg sur ses réseaux sociaux. Son interprétation a fait beaucoup rire les joueurs alsaciens, qui finissent par se laisser entrainer par un autre membre du staff incitant tout le monde à applaudir. Il obtient même quelques sifflets à la fin de sa prestation.

Mais ce n'est pas son timbre de voix qui fait rire les réseaux sociaux, ni l'entrain qu'il met dans son bizutage. Les internautes remarquent une ressemblance avec Eric Judor, acteur français notamment connu pour son binome avec Ramzy Bedia dans la série Eric et Ramzi. Les commentaires du compte Twitter du RCSA sont remplis d'images de l'acteur qui a également 54 ans, comme Paul Nevin.

Une recrue record

Niveau sportif, Strasbourg a annoncé samedi la signature du défenseur international ivoirien Abakar Sylla, qui s'est engagé pour les cinq prochaines saisons, jusqu'en 2028, en provenance de Bruges. Le montant du transfert n'a pas été précisé. Selon plusieurs média locaux, il s'élèverait à 20 millions d'euros, ce qui en ferait le plus gros transfert de l'histoire du club alsacien. Il a d'ailleurs rejoint le groupe en Autriche ce dimanche pour entamer sa pré-saison.