PSG: Michel Rio revendique toujours le record du but le plus rapide à Mbappé

Alors qu'il détenait depuis 1992 le record du but le plus rapide de l'histoire du championnat, Michel Rio a été égalé dimanche soir par Kylian Mbappé. Pourtant, l'ancien Caennais assure qu'il est allé plus vite que le Parisien.

Kylian Mbappé a passé une soirée mémorable dimanche sur la pelouse de Pierre Mauroy. Auteur d'un triplé face à Lille en clôture de la 3e journée de Ligue 1 (7-1), l'international français a débuté son festival dès la huitième seconde de jeu en lobant Leo Jardim, égalant aussi le record du but le plus rapide de l'histoire du championnat, jusqu'ici détenu par Michel Rio depuis 1992.

Mais l'ancien caennais n'en démord pas. Images à l'appui, il assure avoir été plus rapide que le natif de Bondy, avec qui il partage volontiers le record. "J’ai appelé un pote qui bosse à la vidéo dans un club pro en Bretagne que je ne citerai pas. Comme il a du matos de professionnel, je lui ai demandé de reprendre les images des deux buts, raconte-t-il à 20 Minutes. Et moi, je suis un peu sous les huit secondes alors que Kylian, que j’adore au passage, est un peu au-dessus des huit."

Quelques centièmes qui font la différence

L'ancien milieu de Malherbe explique ensuite pourquoi son but face à Cannes était le plus rapide. "Si on reprend les images, Mbappé est en 8’’06 et moi à 7’’72. Et d’ailleurs ça se voit à vitesse réelle, quand ma frappe rentre dans le but, le ballon de Kylian est aux six mètres encore. Lui, quand il va en profondeur, la balle prend un rebond. Alors que moi, c’est un ballon que je reçois auquel je redonne de la vitesse."

Ravi que son but soit "de nouveau mis en lumière", Michel Rio est "content de partager" le record avec Kylian Mbappé, même s'il ne pensait pas que "ça arriverait aussi vite". À 23 ans, ce record ne sera sans doute pas le dernier effacé par le champion du monde, à qui il reste de nombreuses cases à cocher pour entrer un peu plus dans l'histoire du PSG et du championnat.