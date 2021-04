Strasbourg-PSG: Mbappé titulaire avant le Bayern, Di Maria remplaçant

A trois jours du match retour de Ligue des champions du PSG contre le Bayern Munich, Mauricio Pochettino doit faire avec de nombreux absents pour affronter Strasbourg. Neymar est absent, suspendu, et Di Maria laissé sur le banc, mais Mbappé est bien titulaire.

C’est un jeu d’équilibriste auquel doit se confronter Mauricio Pochettino. Après la victoire de Lille, ce vendredi contre Metz (2-0), Paris n’a pas le droit à l’erreur pour conserver une chance d’être sacré champion de France. Mais à trois jours du match retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich, l’entraîneur argentin doit également ménager certains éléments et fait face à de nombreuses absences.

Mbappé titulaire, Di Maria, Draxler et Gueye sur le banc

Face à Strabourg, ce samedi à 17 heures, le Paris-Saint-Germain débutera donc sans Di Maria, Draxler, Gueye et Dagba, titulaires cette semaine en Ligue des champions et laissés sur le banc au coup d'envoi aujourd'hui. Une rotation qui s’ajoute aux absences de Neymar (suspendu), Verratti, Florenzi (à l’isolement après leurs tests positifs au Covid), Diallo (malade), Marquinhos, Icardi, Kurzawa et Bernat (blessés).

Conséquence, Paris débutera la rencontre au Stade de la Meinau avec Kehrer, Danilo et Bakker pour accompagner Kimpembé, capitaine du jour, en défense. Herrera et Paredes forment la paire du milieu de terrain, derrière le quatuor offensif composé de Mbappé, Rafinha, Sarabia et Kean.

En cas de victoire, Paris resterait à 3 points du LOSC, leader, et mettrait la pression sur ses poursuivants, Monaco et Lyon, qui jouent dimanche. Les Strasbourgeois, malgré quelques absences (Ajorque, Mothiba, Djiku, Majeed et Simakan), affichent un visage plus familier. Lienard, Bellegarde, Thomasson et Diallo mèneront le secteur offensif du RCSA.

La compo de Strasbourg :

Sels – Guilbert, L.Koné, Mitrovic (cap), Caci – I.Sissoko, Aholou – Bellegarde, Thomasson, Liénard – H.Diallo

Remplaçants :

Kawashima, Carole, Prcic, Siby, Chahiri, Sahi, Lebeau, Zohi

La compo du PSG :

Navas – Kehrer, Danilo, Kimpembe, Bakker – Paredes, Herrera – Sarabia, Rafinha, Mbappé – Kean

Remplaçants :

Rico, Dagba, Pembélé, Draxler, I.Gueye, Simons, Michut, Di Maria, Nagera