PSG: pour Pochettino, les rumeurs sur Mbappé n'ont "aucune conséquence"

L’entraîneur du PSG Mauricio Pochettino a fait preuve de sérénité concernant les rumeurs autour de l'avenir de Kylian Mbappé, avant le déplacement à Strasbourg ce samedi lors de la 32e journée de Ligue 1.

Libre en juin 2022, Kylian Mbappé suscite toujours autant de convoitises et notamment de la part du Real Madrid. Si la presse espagnole se montre insistante et envoie régulièrement l’attaquant du PSG en Liga, Mauricio Pochettino ne semble pas s’en inquiéter outre-mesure. L’entraîneur l’a rappelé ce vendredi à la veille du match de son équipe à Strasbourg.

"C’est quelque chose auquel on est habitué. Quand on parle de top clubs et de tops joueurs comme Kylian Mbappé, qui est de niveau mondial, il y aura toujours des rumeurs, a expliqué le technicien argentin face à la presse. Le plus important, c’est que Kylian est tranquille. Il est concentré sur l’équipe et l’aider à atteindre les objectifs. Kylian possède une grande maturité malgré son âge."

"On ne peut pas contrôler ce qu’il se passe en dehors"

Auteur d’un doublé victorieux contre le Bayern (2-3) lors du quart de finale aller de Ligue des champions, Kylian Mbappé a prouvé qu’il ne se laissait pas perturber par les rumeurs l’entourant. Mauricio Pochettino a ensuite renvoyé la balle à ses dirigeants, qui négocient toujours une prolongation avec le Français et son entourage.

"Le club comme le joueur essayent de parvenir à un accord pour que Kylian reste avec nous longtemps, a encore indiqué l’Argentin. C’est le désir du club, qui y travaille. On ne peut pas contrôler ce qu’il se passe en dehors. Un effet sur ses performances ou l’ambiance de l’équipe? Zéro, aucune conséquence."

Une confiance qui fait suite aux déclarations de Leonardo après la belle victoire parisienne en Bavière. Le directeur sportif a rapidement promis du concret concernant l'avenir de Neymar et Kylian Mbappé.

"Nous serions également heureux de parler de contrats mais nous allons nous concentrer sur la compétition, a expliqué le dirigeant brésilien après le succès contre Munich. Nous devrons voir les choses et nous arriverons bientôt à une situation plus concrète avec eux, mais maintenant nous devons nous concentrer sur la compétition, dont nous entrons dans la phase finale." Pour Leonardo comme pour Mauricio Pochettino, la priorité du moment reste le terrain et les prochains matchs contre Strasbourg et le Bayern.

>> PSG-Bayern, c'est mardi 13 avril dès 21h sur RMC Sport 1