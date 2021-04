Strasbourg-PSG: Navas sorti "par précaution" avant le Bayern, indique Pochettino

Après la sortie de Keylor Navas à la mi-temps du match contre Strasbourg, Mauricio Pochettino a livré des informations rassurantes en conférence de presse. Le gardien costaricien a été remplacé "par précaution" selon son entraîneur.

Voir Sergio Rico remplacer Keylor Navas à la mi-temps du match contre Strasbourg a pu inquiéter de nombreux supporters parisiens, à trois jours d’un quart de final retour de Ligue des champions. Après une nouvelle performance de haut niveau lors du match aller, cette semaine, le gardien costaricien est l’un des joueurs clés du Paris-Saint-Germain, qu’il serait délicat de perdre à ce moment de la saison.

Mais après la large victoire du club parisien ce samedi (4-1), l’entraîneur Mauricio Pochettino a donné des nouvelles plutôt rassurantes de son gardien de but en conférence de presse. "Il est sorti par précaution, a-t-il indiqué. Nous avons un grand secteur médial, avec de grands professionnels, nous allons voir. Nous espérons qu’il n’y a rien de grave."

Une petite douleur musculaire serait en cause

A la mi-temps du match, Canal + avait évoqué une petite douleur musculaire pour expliquer le remplacement. Pochettino et le PSG n’ont pas besoin d’un absent supplémentaire en ce moment, alors que Marquinhos, Verratti, Florenzi, Diallo, Kurzawa, Bernat et Icardi étaient déjà indisponibles ce samedi (en plus de Neymar, suspendu).

Il reste désormais deux jours complets au Paris-Saint-Germain pour soigner les blessés et recevoir le Bayern Munich dans les meilleures conditions, mardi soir à 21 heures.