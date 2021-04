Strasbourg-PSG: Pochettino salue "l'état d'esprit" de ses joueurs

En conférence de presse après la victoire 4-1 du PSG contre Strasbourg, samedi en Ligue 1, Mauricio Pochettino s'est félicité de l'attitude de ses joueurs, malgré la prépration du quart de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Non seulement le PSG reste en vie dans la course au titre en championnat, mais il prépare au mieux son quart de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich (mardi soir en exclusivité sur RMC Sport 1). Avec cette victoire 4-1 contre Strasbourg, samedi après-midi en Ligue 1, les Parisiens ont satisfait leur entraîneur Mauricio Pochettino.

"Nous avons montré un bon état d'esprit, combatif, d'équipe. C'est le plus important. La qualité, on l'a. Les entraîneurs veulent que les joueurs jouent en équipe. C'est ça qui me plaît le plus. Cela a été un match difficile, nous le savions en préparant cette rencontre. C'est une bonne victoire", s'est satisfait le coach argentin en conférence de presse.

"Continuer à mettre la pression"

Interrogé sur la possibilité que le fait d'être à la seconde place et non le leader ait un impact positif sur l'état d'esprit du groupe, Mauricio Pochettino a répondu avec nuance: "Ça ne change pas grand-chose. Les objectifs restent les mêmes, gagner toutes les compétitions. Il fallait réduire l'écart avec Lille pour continuer à leur mettre la pression. Je suis content. On reste dans la course, on va se battre jusqu'au bout".

Avec trois points de retard sur le Losc, le PSG reçoit l'AS Saint-Étienne pour la prochaine journée de championnat. Le match est prévu dimanche 18 avril, à 13 heures. Les Lillois auront alors déjà joué, car ils ouvrent la 33e journée en accueillant le Montpellier HSC au stade Pierre-Mauroy (vendredi 21h00).