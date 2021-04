Strasbourg-PSG: Pochettino assume d'avoir fait jouer Mbappé presque tout le match avant le Bayern

Après la victoire 4-1 du PSG sur la pelouse de Strasbourg, à trois jours du quart de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich, Mauricio Pochettino a justifié les 89 minutes disputées par Kylian Mbappé. L'entraîneur argentin estime que le champion du monde a besoin de jouer pour se sentir au meilleur de sa forme.

Mauricio Pochettino n'avait manifestement pas peur de perdre Kylian Mbappé sur blessure, avant la deuxième manche face aux Bavarois. Le champion du monde a disputé 89 minutes de la rencontre remportée 4-1 par le PSG contre Strasbourg, samedi après-midi, après avoir disputé l'intégralité des deux précédents matchs contre Lille (défaite 1-0) et le Bayern Munich (victoire 3-2). "La meilleure chose pour Kylian afin d'être prêt, c'est de jouer", a estimé l'entraîneur argentin au micro de Canal+ dans les couloirs de la Meinau.

"S'il sent quelque chose qui ne va pas, il sera le premier à le dire. Nous sommes des professionnels, avec un staff médical... On essaie de prendre les meilleures décisions pour l'équipe", a commenté Mauricio Pochettino, pour balayer toute éventuelle critique sur ce choix. "Les gens peuvent parler, c'est le football et chacun à sa vérité. On ne peut pas rendre tout le monde heureux", a-t-il aussi déclaré, insistant sur le fait que le champion du monde a besoin d'être sur le terrain pour être "heureux".

Pochettino s'attend à "souffrir" encore contre le Bayern

Mauricio Pochettino n'a cependant pas avancé l'argument de la réalité comptable, qui aurait laissé le club de la capitale à six points du leader lillois en cas de défaite en terre strasbourgeoise. Le technicien a néanmoins souligné que ce résultat était "important" pour la course au titre, à six matchs de la fin de saison. "Aujourd'hui, on a montré un beau combat, c'est comme ça qu'on veut être. (...) L'équipe a montré un énorme état d'esprit, et de la foi".

En ce qui concerne le choc contre le Bayern Munich, Mauricio Pochettino a prévenu que ses joueurs allaient encore "souffrir" face à la "meilleure équipe du monde".