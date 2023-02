Strasbourg: une grosse altercation entre Liénard et Kandil après la défaite à Lille

Battu à Lille ce dimanche en Ligue 1 (2-0), Strasbourg a vu Dimitri Liénard et Nordine Kandil en venir quasiment aux mains au coup de sifflet final. Les deux coéquipiers ont dû être séparés par d'autres joueurs. Le Racing, 17e au classement, est relégable.

Strasbourg est toujours dans le dur. Malgré le changement d'entraîneur hivernal, malgré les victoires contre l'OL et Montpellier ces dernières semaines, qui ont fait un peu de bien, le Racing ne pavient toujours pas à enchaîner les résultats positifs pour se sortir de la zone rouge. Battu à Lille ce dimanche (2-0), le RCSA est actuellement 17e de Ligue 1, en position de premier relégable. Et le groupe, visiblement, ne vit pas très bien.

Quelques instants après le coup de sifflet final, sur la pelouse de Pierre-Mauroy, une vive altercation a ainsi éclaté entre l'expérimenté capitaine Dimitri Liénard (34 ans), et son jeune équipier Nordine Kandil (21 ans).

L'altercation entre Liénard et Kandil après Lille-Strasbourg © Capture/Prime Vidéo

L'altercation entre Liénard et Kandil après Lille-Strasbourg © AFP

Il a fallu les séparer

Après une explication verbale animée entre les deux coéquipiers, Liénard a ainsi attrapé Kandil, l'a empoigné, et il a fallu l'intervention de plusieurs joueurs - comme le Strasbourgeois Colin Dagba mais aussi le Lillois Tiago Djalo - pour éviter que la situation ne dégénère encore plus.

Si Kandil a facilement été écarté, Liénard est apparu très en colère pendant de longues secondes, jusqu'à ce que le milieu du LOSC Jonas Martin (son ancien équipier en Alsace) ne vienne l'accompagner vers la sortie du terrain en lui parlant.

Dimitri Liénard calmé par ses équipiers après Lille-Strasbourg © Capture/Prime Video

Interrogé après la rencontre sur cette séquence, le défenseur Maxime Le Marchand a tenté de relativiser. "Il y a eu une altercation, a-t-il d'abord confirmé au micro de Prime Video. Des consignes ont été données et n’ont pas été entendues. Je le prends positivement parce qu’on est des compétiteurs, on a envie de mieux faire, on était frustrés. Maintenant ça va se régler dans le vestiaire entre nous et on va passer à autre chose."

"L’ambiance dans le vestiaire? C’est redescendu vite, a glissé de son côté le milieu Sanjin Prcic en zone mixte. Comme après chaque mach il y a de la frustration. Maintenant il faut redescendre, se calmer, et repartir sur une nouvelle semaine de travail." L'entraîneur Mathieu Le Scornet, lui, n'a pas voulu s'étendre sur le sujet. "Les tensions, elles naissent de dysfonctionnements, voilà", a-t-il lancé avec un brin de fatalisme.