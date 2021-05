Titre en Ligue 1: Thomas promet qu’Angers "va jouer le jeu jusqu'au bout" face au LOSC

Opposé à Lille dimanche lors de l’ultime journée de Ligue 1, Angers ne compte pas fausser la course au titre. Son capitaine Romain Thomas a assuré sur RMC que le SCO fera de son mieux face aux Dogues, un point devant le PSG.

Hasard du calendrier, Angers sera dimanche l’un des arbitres du titre de champion de France que se disputeront Lille et le Paris Saint-Germain, séparés d’un point avant l’ultime journée de Ligue 1. Mais pas question pour les Angevins, adversaires du LOSC et qui ont déjà assuré son maintien en Ligue 1, de jouer avec le frein à main.

"Effectivement, on n’a plus rien à jouer. Mais, ce qui est sûr, c’est qu’il ne faudra pas attendre d’Angers qu’on lève le pied, a assuré le défenseur Romain Thomas ce vendredi dans "Rothen Régale". Moi, je ne sais pas faire ça. On va jouer le match à fond, on les avait battus d’ailleurs au match aller (1-2, le 6 janvier), ils doivent l’avoir en tête et ils auront sûrement un esprit de revanche. Sur la saison, ils doivent logiquement nous battre. (…) Mais ce qui est sûr, c’est qu’on va jouer le jeu jusqu’au bout."

"Si Lille ne gagne pas chez nous, ce ne sera pas là qu’il perd le titre…"

Entre Paris et Lille, Romain Thomas n’a "pas de préférence" pour le titre, lui qui a beaucoup suivi les deux équipes cette saison. Les Angevins disputeront leur rencontre libérés de toute pression, mais de la manière la plus sérieuse possible. "Ce serait manquer de respect à notre métier et au championnat. On va faire notre match et puis on verra", ajoute Thomas.

Avant de conclure malicieusement: "Si Lille ne gagne pas chez nous, ce ne sera pas là qu’il perd le titre… Ils auraient pu gagner la semaine dernière à Saint-Etienne (0-0). (…) Ça aurait été plié avant." Dans l'autre rencontre qui compte, les Brestois donneront eux tout pour battre les Parisiens et assurer leur maintien en Ligue 1.