Ligue 1: Galtier s'élève contre le verdict du Trophée UNFP de meilleur gardien

Présent en conférence de presse d'avant-match ce vendredi deux jours avant la rencontre décisive du LOSC sur la pelouse d'Angers, Christophe Galtier s'est exprimé sur le trophée de meilleur gardien de la saison attribué à Keylor Navas. Et selon l'entraîneur des Dogues, Mike Maignan aurait dû remporter cette distinction individuelle.

Après Burak Yilmaz, qui a publié une story sur son compte Instagram dans la matinée, c'est au tour de Christophe Galtier de venir soutenir Mike Maignan. Ce vendredi matin, Keylor Navas, le gardien du Paris Saint-Germain, a reçu le trophée UNFP du meilleur gardien de la saison. Une distinction individuelle qui a fait réagir l'entraîneur de LOSC, qui s'apprête à jouer une finale sur la pelouse d'Angers dimanche soir lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1, décisive dans la course au titre.

21 clean-sheets cette saison pour Maignan

Présent en conférence de presse d'avant-match ce vendredi midi, Galtier s'est donc exprimé sur ce trophée de meilleur gardien de la saison. "Je ne peux pas répondre pour Mike (Maignan, ndlr) mais je suis très déçu pour lui", a d'abord commencé par affirmer l'entraîneur des Dogues, avant de souligner la très grande saison réalisée par son gardien, qui a été sélectionné dans la liste de Didier Deschamps pour participer à l'Euro.

"C'est un vote et c'est comme ça. Il fait partie de l'une des meilleures défenses d'Europe. On a 21 clean-sheets (matchs sans encaisser de buts, ndlr). Il a été décisif tout au long de la saison, il a évolué à un très haut niveau. Donc je suis déçu pour lui mais il faut respecter le vote", a indiqué Christophe Galtier. L'entraîneur de Lille s'est alors penché sur le cas de Keylor Navas, qui succède à Maignan, vainqueur du trophée en 2019 (aucun trophée n'avait été décerné en 2020 en raison de l'arrêt prématuré du championnat).

"En Ligue 1, le meilleur gardien aura été Mike"

"Si Mike n'a pas été élu, je pense que c'est parce que les performances en Ligue des champions ont influencé les personnes qui ont voté", a affirmé Christophe Galtier. Décisif contre le FC Barcelone puis face au Bayern Munich en huitièmes puis en quarts de finale de la C1 avec le PSG, le gardien costaricien aurait bénéficié, selon Galtier, de ces belles prestations pour récolter davantage de votes.

Le dénouement de ce dernier a donc "déçu" l'entraîneur lillois, pour qui, "dans notre championnat, en Ligue 1, le meilleur gardien aura été Mike. Sans vouloir faire offense à Navas". Maignan pourrait se consoler en remportant son premier titre de champion de France, tandis que des Lillois pourraient être primés dans les autres catégories des trophées UNFP. Burak Yilmaz est nommé dans les catégories de "meilleur joueur" et "plus beau but de la saison", tandis que Galtier pourrait être élu "meilleur entraîneur de l'année", un trophée qu'il a déjà remporté en 2013 et 2019.