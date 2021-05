Ligue 1: le LOSC chasse la pression avant la "finale" pour le titre

Leader du championnat avec un point d’avance sur le PSG, Lille est tout proche de remporter le 4e titre de champion de son histoire. Avant d’affronter Angers, dimanche soir en clôture de la saison, le LOSC ne veut surtout pas s’ajouter de la pression supplémentaire. C’est ce qu’a expliqué Christophe Galtier ce vendredi.

On a laissé les Dogues crispés et un brin déçus dimanche, après leur match nul contre Saint-Etienne (0-0). Comment va-t-on les retrouver dimanche soir à Angers pour le match du titre ? Difficile à dire. Avec cette contre-performance, Lille a vu le PSG revenir à un point. Alors que les Parisiens se rendront à Brest, l’équipe de Christophe Galtier sera sacrée championne de France face au SCO si elle fait au moins aussi bien que Neymar et ses partenaires. Sur le papier, c’est plus que jouable. Mais compte tenu de la pression, difficile de faire un pronostic.

Pétanque, ping-pong et terrasse

Ce vendredi, en conférence de presse, Christophe Galtier a tenu à démystifier cette semaine pas comme les autres. "On a joué aux boules, on a fait du ping-pong, on a inauguré l'ouverture des terrasses, a indiqué l'ancien coach des Verts. J'avais parlé de nervosité, c'était plutôt de la crispation. J'en ai parlé évidemment à mes joueurs. Je les ai rassurés sur le fait qu'il fallait quatre points pour décrocher le titre et qu'ils avaient fait une certaine partie du chemin en prenant un point et maintenant, une grande partie manque avec les trois points, et qu'ils sont capables de le faire. On est mieux dans la peau d'un Lillois que d'un Parisien actuellement."

Pour Galtier, le PSG aussi a la pression

La pression, énorme avant un possible 4e sacre dans l’histoire du club, le coach lillois veut la chasser. Il assure ne pas vouloir mettre "le groupe sous pression en leur disant qu'il va y avoir encore plusieurs scénarios possibles, mais qu'ils n'aient aucune inquiétude sur le fait que cette saison est déjà magnifique". A ce titre, Galtier se plait à rappeler que le PSG, "qui n'est pas habitué à ne pas avoir son destin entre ses mains", aura aussi la pression.

"Rien de particulier dans la préparation du match"

Désacraliser la situation, ne penser qu’au match, mettre "les émotions de côté", être "lucide et froid", voilà comment Galtier prépare ses joueurs à la rencontre la plus importante de l’année. A ce titre, le technicien du LOSC peut s’appuyer sur ce qui a été (bien) fait jusqu’à présent: "Les joueurs savent qui va jouer. Il n'y a pas d'incertitude sur le plan physique. Il n'y a rien de particulier dans la préparation du match et dans les séances d'entraînement. On a continué à travailler comme on sait le faire. Les joueurs ont été très sérieux et très appliqués. On a beaucoup étudié Angers mais j'ai préféré, puisqu'il n'y avait aucune incertitude, insister sur le onze de départ avec des variations et des choses qui évolueront au cours du match pour que tout le monde soit aligné dans la préparation individuelle."

Dimanche, le jour J, une grande partie de son travail aura été fait: "Me concernant, sur le premier meeting du jour du match, on sent déjà l'atmosphère, le regard, la confiance ou pas, la crispation. Et au retour de l'échauffement, on sent si on est dedans ou pas". Après, ce sera aux joueurs de finir le travail.