Top 14: le Stade Français va s’installer au Camp des Loges après le départ du PSG

Le maire de Saint-Germain-en-Laye (78, Yvelines), a annoncé que le club de rugby du Stade Français allait s’installer au Camp des Loges, centre d’entraînement du PSG que le club va quitter pour son nouveau centre à Poissy.

Un nouveau résident au Camp des Loges. Le Stade Français va remplacer le PSG sur le centre d’entraînement situé à Saint-Germain-en-Laye (78, Yvelines) en 2024. Le maire de la commune, Arnaud Péricard, a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter, ce mardi.

"Le Stade Français Paris au Camp des Loges!"

"Le Stade Français Paris au Camp des Loges, a-t-il écrit. Saint-Germain-En-Laye et le club travaillent ensemble pour une installation sur le complexe du camp des Loges à l’été 2024. Les joueurs bénéficieront d’un centre de performance complet, avec des infrastructures médicales et de préparation physique."

Les joueurs du PSG ont fait leurs adieux au Camp des Loges où ils s’entraînaient depuis le milieu des années 1970. Le club va s’installer cet été à Poissy (Yvelines) dans son tout nouveau centre 74 hectares. Le club avait pris la décision de déménager en juillet 2016, permettant à la ville de Saint-Germain-en-Laye de trouver un nouveau résident sur sa structure. Ce devrait donc être le Stade Français, qui se trouvait un peu l’étroit sur ses installations actuelles à Jean-Bouin.

Les rugbymen bénéficieront d’infrastructures rénovées en 2008 et à plusieurs autres reprises sous la houlette des propriétaires qataris du PSG. Selon L’Equipe, des travaux sont d’ores et déjà prévus pour agrandir les locaux et les vestiaires alors qu’un nouveau bâtiment dédié à la musculation verra le jour. En plus d’un terrain en herbe et d’un autre en synthétique, le Stade Français devrait également bénéficier d’une partie du matériel laissé par le PSG.