Toulouse-Lens: le vainqueur de la Coupe de France lâche-t-il le "match d’après" ? Ce que dit l’histoire récente

Alors que les Sang et Or sont à la bagarre avec l’OM pour la deuxième place du championnat, la programmation de Toulouse-Lens (match en retard de la 33e journée de Ligue, ce mardi à 21h) trois jours après le sacre du TFC en Coupe de France fait débat, de nombreux observateurs craignant de voir les Toulousains être trop fatigués. Pourtant, depuis 2010, le vainqueur de la Coupe de France a presque toujours été au rendez-vous lors "du match d’après".

Le sujet monte depuis samedi soir. Et si la course à la deuxième place de la Ligue 1, décisive pour une qualification directe en Ligue des champions, avait basculé lors de la finale de la Coupe de France ? En voyant les joueurs de Philippe Montanier soulever le trophée au Stade de France (5-1), de nombreux supporters de l’OM ont immédiatement pensé à ce TFC-Lens qui se profilait trois jours plus tard. Avec le cœur serré et un brin d’amertume.

Ce mardi soir, la rencontre entre les Violets et les Sang et Or (match en retard de la 33e journée de Ligue 1, 21h) s’annonce décisive dans la lutte acharnée que se livrent l’OM et Lens. En cas de victoire au Stadium, les Lensois reviendront à un point de Marseille, à quatre jours de la réception des Phocéens à Bollaert dans un choc irrespirable (34e journée de Ligue 1, samedi à 21h). Forcément, la crainte de voir les Toulousains ne pas être remis de leur sacre est grande sur la Canebière.

"Il y a une certaine fatigue après ce week-end, bien sûr. L’état physique est bon, mais la batterie risque d’être un peu à plat", a d’ailleurs confirmé Philippe Montanier, le coach toulousain, lundi en conférence de presse. "C’est une hérésie et ça fausse le championnat car il y a beaucoup plus de chances que Toulouse, après trois jours de fête, se fasse manger par Lens plutôt que le contraire", a de son côté appuyé Eric Di Meco sur BFM Marseille.

La crainte de voir les Toulousains avoir les jambes lourdes et le souffle un peu court est légitime, d’autant que les Haut-Garonnais pourraient déjà avoir la tête aux festivités organisées au Stadium ce mardi soir dès le coup de sifflet final. Mais que dit l’histoire récente ? Au cours des dernières années, le vainqueur de la Coupe de France est-il forcément passé à côté de son sujet lors de ce fameux "match d’après" ? Pas vraiment.

Une seule équipe a perdu son "match d'après" depuis 2010

Depuis 2010, l’équipe qui a soulevé la Coupe de France a presque toujours été au rendez-vous lorsqu’elle était de retour aux affaires courantes quelques jours plus tard. Exemple le plus récent: le Nantes-Rennes de la saison passée. Quatre jours après leur sacre aux dépens de Nice (1-0), les Canaris accueillent le rival breton à la Beaujoire. À l’époque, ils sont peu nombreux à pronostiquer une victoire du FCN dans ce match toujours à part. Pourtant, les hommes d’Antoine Kombouaré, menés 1-0 dès la 32e minute après un but de Flavien Tait, parviennent à renverser la situation grâce à Kalifa Coulibaly (45e) puis Nicolas Pallois (77e). La Beaujoire exulte: les célébrations du titre peuvent se faire avec une victoire dans le derby en poche.

L’exemple des Nantais n’est pas isolé (voir historique complet ci-dessous). En 13 ans, sachant que la finale de la Coupe de France s’est déroulée après la fin du championnat en 2020, 2017, 2016, 2015 et 2013, une seule équipe a perdu lors de son match d’après: le PSG à domicile contre Rennes le 23 mai 2021 (2-0), quatre jours après sa victoire au Stade de France contre Monaco (2-0). Depuis 2010, trois équipes (Nantes en 2022, Lyon en 2012 et Lille en 2011) ont empoché les trois points en championnat alors qu’elle digérait à peine leur titre, tandis que toutes les autres sont parvenus à ramener le point du match nul malgré la gueule de bois.

Même s’il est important de noter qu’aucune équipe n’a rejoué trois jours plus tard sur la période étudiée, comme c’est le cas avec ce Toulouse-Lens, les supporters marseillais ont donc des raisons de croire à un faux-pas des Sang et Or au Stadium ce mardi soir.

Le "match d’après" pour le vainqueur de la Coupe de France depuis 2010

11 mai 2022 (quatre jours après le sacre de Nantes) : Nantes-Rennes 2-1

(quatre jours après le sacre de Nantes) : Nantes-Rennes 2-1 23 mai 2021 (quatre jours après le sacre du PSG) : Brest-PSG 0-2

(quatre jours après le sacre du PSG) : Brest-PSG 0-2 2020 : saison interrompue par le Covid, finale de la Coupe de France fin juillet

: saison interrompue par le Covid, finale de la Coupe de France fin juillet 1er mai 2019 (quatre jours après le sacre de Rennes) : Rennes-Monaco 2-2

(quatre jours après le sacre de Rennes) : Rennes-Monaco 2-2 12 mai 2018 (quatre jours après le sacre du PSG) : PSG-Rennes 0-2

(quatre jours après le sacre du PSG) : PSG-Rennes 0-2 2017 : finale de la Coupe de France après la J38 de Ligue 1

: finale de la Coupe de France après la J38 de Ligue 1 2016 : finale de la Coupe de France après la J38 de Ligue 1

: finale de la Coupe de France après la J38 de Ligue 1 2015 : finale de la Coupe de France après la J38 de Ligue 1

: finale de la Coupe de France après la J38 de Ligue 1 7 mai 2014 (quatre jours après le sacre de Guingamp) Monaco-Guingamp 1-1

(quatre jours après le sacre de Guingamp) Monaco-Guingamp 1-1 2013 : finale de la Coupe de France après la J38 de Ligue 1

: finale de la Coupe de France après la J38 de Ligue 1 2 mai 2012 (quatre jours après le sacre de l’OL) : OL-Valenciennes 4-1

(quatre jours après le sacre de l’OL) : OL-Valenciennes 4-1 18 mai 2011 (quatre jours après le sacre de Lille) : Lille-Sochaux 1-0

(quatre jours après le sacre de Lille) : Lille-Sochaux 1-0 5 mai 2010 (quatre jours après le sacre du PSG) : PSG-Valenciennes 2-2