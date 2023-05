"Monaco et l'OM doivent être furieux": Montanier s'interroge lui aussi sur la programmation de Toulouse-Lens

Le Toulouse FC retrouvera la Ligue 1 et son public ce mardi pour la réception du RC Lens (21h), trois jours après sa victoire en Coupe de France. Pour Philippe Montanier, la programmation du match n'est pas forcément équitable pour l'OM et l'AS Monaco, adversaires dans la course à l'Europe des Lensois.

Trois jours après, Toulouse va devoir redescendre de son nuage pour jouer en Ligue 1. Vainqueur de la Coupe de France samedi au Stade de France face au FC Nantes (5-1), le Téfécé est attendu mardi (21h) au Stadium pour défier le RC Lens lors d'un match comptant pour la 33e journée du championnat.

Face à la presse ce lundi, Philippe Montanier s'est interrogé quant à la programmation de la rencontre, là où le FC Nantes joeura mercredi contre Brest: "Cela nous gêne de jouer si tôt, parce que ce n'est très équitable sportivement, a commenté l'entraîneur des Violets, dans des propos relayés par France Bleu Occitanie. Il faut faire attention à l'équité sportive. On aurait préféré jouer mercredi, comme Nantes. Monaco et Marseille doivent être furieux."

"La batterie risque d'être un peu à plat"

Dimanche, les Toulousains ont communié avec leurs supporters au Capitole. Forcément, ce n'est pas la préparation idéale en vue de cette rencontre face au RC Lens. "Il y a une certaine fatigue après ce week-end bien sûr, a admis Montanier. Je vais voir l’état des troupes ce lundi après-midi à l’entraînement. L’état physique est bon, mais la batterie risque d’être un peu à plat."

13e de Ligue 1 avec neuf points d'avance sur Brest, premier relégable, Toulouse ne semble plus avoir grand-chose à jouer en cette fin de saison. "On va jouer le match à 100% et tout faire pour gagner", a tenu à rassurer Philippe Montanier, comme pour envoyer un message aux concurrents de Lens. Dimanche, l'OM a conforté sa deuxième place au classement en renversant l'AJ Auxerre (2-1), là où l'AS Monaco a sombré face à Montpellier (4-0).