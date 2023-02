Toulouse-OM: l'énorme joie de Tudor, qui a secoué l’un de ses adjoints au coup de sifflet final

L’OM a décroché une précieuse victoire sur la pelouse de Toulouse, ce dimanche, lors de la 24e journée de Ligue 1 (1-3). Un succès qui a ravi Igor Tudor. Le coach marseillais a laissé exploser sa joie de manière virile à la fin du match, en empoignant l’un de ses adjoints sur le bord de la pelouse.

Il a d’abord hurlé de joie en serrant ses deux poings avec un air rageur. Igor Tudor a ensuite empoigné Giuseppe Maiuri, l’un de ses adjoints, de manière très virile. Et le coach de l’OM a secoué à plusieurs reprises l’analyste vidéo en continuant à crier pour fêter la victoire de son équipe sur la pelouse de Toulouse, ce dimanche, lors de la 24e journée de Ligue 1 (1-3). Rapidement entouré par les autres membres de son staff, le coach croate n’a pas boudé son plaisir au Stadium.

Après avoir été rapidement mené sur un but de Thijs Dallinga (2e), Marseille a sur renverser le match en marquant trois fois en seconde période, grâce à Chancel Mbemba (52e), Cengiz Ünder (59e) et Nuno Tavares (78e). De quoi décrocher un précieux succès face au TFC et son attaque de feu. Grâce à cette sixième victoire consécutive à l’extérieur, l’OM conserve sa deuxième place au classement, avec 2 points d’avance sur Monaco et 3 points sur Lens.

OM-PSG s’annonce bouillant

Les coéquipiers de Valentin Rongier pointent à 5 longueurs du PSG, toujours leader après avoir battu Lille au terme d’un match spectaculaire en début d’après-midi (4-3). Le choc entre Marseille et Paris s’annonce plus bouillant que jamais, dimanche prochain au Vélodrome (20h45). Les Phocéens se présenteront avec un petit avantage psychologique après l’avoir emporté le 8 février en 8e de finale de la Coupe de France, grâce à un penalty d’Alexis Sanchez et un missile de Ruslan Malinovskyi.